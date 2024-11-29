今、明年到期壓力輕 美非投等債表現再加分

美債殖利率第4季以來表現波動，美國非投資級債今年來仍吸引約264億美元的資金流入，也替美國非投資級債技術面帶來強勁支撐。保德信指出，此狀況反映了降息趨勢之下，市場對較高息收有一定的需求，加上明年債券到期壓力低，對於企業債務比有利，也不易造成到期違約風險，對於債市有正向幫助。

PGIM美國全方位非投資等級債券基金產品經理林芷麒表示，盤點多數美國非投資級債發行企業的資產負債表健全，先前不少發行企業趁低利率時期清償債務或再融資，目前現金流仍屬充沛，更重要的是今明年美國非投資級債的債券到期規模仍低，2024、2025年僅分別占整體規模的0.1%、2.3%，有利於債市違約處於低檔。

林芷麒指出，隨著利率降低，今年美國非投資級債的新發行量與去年相比有所提升，發行企業也可以透過借新還舊，減輕後續幾年的到期壓力，加上降息尚未結束之前，整體環境對於債市投資仍有利多。

另外，近期的美國公債殖利率反彈打開了債券投資的收益空間，林芷麒說明，目前美債殖利率遠高於聯準會2025年底3.4%的預估和長期中性利率的2.9%，搭配總體環境衰退機率低、企業基本面穩健、強勁的技術面等，都有利於信用利差進一步收窄，維持債券市場的投資吸引力。