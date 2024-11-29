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CPTPP未成立我國工作小組 經貿辦表達「深切失望」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
11個CPTPP成員國貿易部長或代表舉行聯合記者會，表示哥斯大黎加的申請案件已經成立工作小組，並歡迎英國將於12月15日正式加入。台灣申請案未能獲得所有成員國共識。中央社
11個CPTPP成員國貿易部長或代表舉行聯合記者會，表示哥斯大黎加的申請案件已經成立工作小組，並歡迎英國將於12月15日正式加入。台灣申請案未能獲得所有成員國共識。中央社

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）近日召開部長會議，會中決議成立哥斯大黎加的入會工作小組，至於台灣的申請案則並未被設置工作小組，對此，行政院經貿辦29日表示，我方對此表達深切失望，再次呼籲CPTPP成員國早日成立我國入會工作小組，不應有政治考量。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國於113年11月25日至28日於加拿大溫哥華召開第8次部長級執行委員會會議，會中決議成立哥斯大黎加的入會工作小組，由秘魯擔任主席、加拿大與紐西蘭擔任副主席，展開入會程序。

不過這次大家也相當關注我國的申請案是否能夠成立工作小組，然結果卻不盡人意，對此，經貿辦表示，CPTPP 成員國在本次執委會後發布的聯合聲明中，提到當前國際貿易情勢的挑戰，包含貿易規則破碎化、難以預測性、保護主義再起、日增的通貨膨脹、不穩定性與衝突等。面對這些挑戰，成員國們重申CPTPP做為高標準貿易協定的重要性，承諾將使全體民眾、所有區域共享貿易利益，特別是婦女、原住民、微中小企業及弱勢團體。

此外，CPTPP成員國也重申，將維護以規則為基礎、以WTO為核心的貿易體系來回應經濟脅迫行為，確保區域開放、穩定且依既有規則、標準與法律運作，使各國均可免受經濟脅迫。

經貿辦強調，上述目標與我國當前貿易政策推動方向完全一致，因此我政府對於本次CPTPP成員國未能成立我國入會工作小組深表遺憾。CPTPP成員國目前依循「奧克蘭原則」處理新申請案，也就是申請方必須符合CPTPP規則及市場進入高標準、擁有遵循貿易承諾良好紀錄，並由全體成員國以共識做出決定。

經貿辦說，我國自2021年9月22日遞交加入申請以來，包含本院經貿談判辦公室、外交部、經濟部等均積極透過加強官方接觸、推動產業合作、擴大民間交往等方式，爭取CPTPP成員國支持，也完成國內法規的全面修訂。對於我國符合CPTPP高標準以及各項努力，CPTPP成員們均表認同與肯定，但強調「共識」為我國加入CPTPP之關鍵。

為爭取成員國們早日達成共識，成立我國入會工作小組，經貿辦說，政府將持續強化與各CPTPP成員國實質經貿往來，就半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業打造受信賴夥伴關係，並尋求洽簽雙邊協定，例如我國已與加拿大締結「投資促進與保障協議」（FIPA）、與英國締結「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），以及與其他成員國的經濟合作倡議等。我們樂見英國加入CPTPP將於12月15日正式生效，使CPTPP增加一個與我國擁有共同理念的夥伴。未來政府將持續積極、務實地與每一個CPTPP成員國溝通，盼各界保持信心，共同為臺灣的國際經貿未來努力。

CPTPP 加拿大 英國

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