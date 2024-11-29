農曆年前提辭呈虧很大？七成八勞方估損失年終約5.1萬

根據yes123求職網29日發布的最新調查顯示，若農曆年前跳槽成功並提辭呈，有七成八上班族認為對年終獎金或分紅會有損失，而這群上班族平均更預估，會因此損失約5.1萬元的獎金或分紅。

對於上班族的擔憂，資方看法又是如何？根據yes123求職網的調查，有高達47.2%的企業指出，如果在發年終獎金前，得知某員工想離職，其實給他的金額，「不會重新評估，完全照工作表現而定」；其餘有42.2%表示，「會重新評估，少給一些或完全不給」；僅有10.6%透露，「會重新評估，想留住人才，所以多給一些」。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，假如任職企業在過去幾年，「很少或者不發」年終獎金，其實過年前考慮轉職，並且開始投遞履歷，非但沒有什麼損失，時機也很好，畢竟此時應徵面試，競爭對手絕對比年後轉職潮時少很多。

楊宗斌進一步分析，若換個角度以「機會成本」估算，如果能找到一份新工作，月薪又比現在高出4,000到5,000塊，等於年薪多了4.8萬到6萬元，將近能抵消掉前述約51K的「獎金分紅損失」(或視為期望值)，可以較無顧慮去尋找新東家、轉換跑道。

上述「歲末跳槽意願與企業徵才調查」，是由yes123求職網於2024年11月13日到11月26日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上的求職會員，同時畢業或役畢(免役)，有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負3.06%。