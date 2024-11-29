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21.1%上班族無懼當「裸辭族」 拚農曆年前換新工作

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據yes123求職網29日發布的最新調查顯示，已有70.8%上班族透露，不想等年終，早就付諸行動，開始投遞履歷，在農曆年前正式尋找新工作。至於上班族「最熱門」的年前轉職行業，在可複選狀況下，位居排行榜前五名依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊業」(34.6%)、「科技資訊業」(33.6%)、「金融保險與會計統計業」(30.1%)，以及「傳統製造業」(28.9%)、「批發零售與貿易業」(27.9%)。

而在六到十名部分，又分別是：「運輸與物流倉儲業」(23.4%)、「文(補)教業」(22.1%)、「民生服務業(不含餐宿休旅)」(20.6%)，以及「大眾傳播與公關廣告業」(15.5%)、「影音設計與時尚藝術業」(14.6%)。

擔心無法馬上轉換跑道，想在年前轉職的人當中，有六成九透露，會在上班時間上網找工作。還有平均預估要投10封履歷表，才能有一次面試機會；同時再估計，需要面試8.4家公司，才能有一次錄取機會，把前後兩個平均數相乘，等於想找到一份新工作，可能得投遞84封履歷。

如果在「蛇年農曆年前」考慮換工作，其中又有高達九成二的人自認，目前有遇到「求職瓶頸」。同樣在可複選狀況下，主要遭遇的瓶頸依序為：「專業技能不足」(40.1%)、「相關工作經驗不出色」(38.5%)、「履歷、自傳寫不出個人特色」(36.1%)，以及「外語能力不佳」(28.8%)、「年齡、性別問題」(27.6%)。

其他碰到的求職難關，又分別是：「缺乏證照」(25.6%)、「主修科系不符企業需要」(20.3%)、「自認學歷不如人」(18.8%)，以及「缺乏職場人脈的推薦介紹」(17.7%)、「自認外貌、身材不出色」(16.4%)。

此外，想在農曆年前離職，決定何時遞辭呈，似乎又困擾著不少人，擔心年終獎金會受到影響。從yes123求職網的調查顯示，有34.6%會「等新工作確定有著落後」，才提出辭呈；也仍有22.8%則是「等到年終獎金入帳日」。

甚至有21.1%屬於「裸辭族」，也就是選擇「先提辭呈後，再找工作」；以及13.2%選擇「開始找新工作後，再提辭呈」；剩下8.3%為「先探聽預計發的年終獎金多寡後，再作決定」。

上述「歲末跳槽意願與企業徵才調查」，是由yes123求職網於2024年11月13日到11月26日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上的求職會員，同時畢業或役畢(免役)，有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負3.06%。

履歷表 求職

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