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高薪比年終更重要 九成三上班族農曆年前想跳槽、盼加薪8,053元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
yes123求職網29日發布的最新調查顯示，有高達九成三的上班族指出，「會考慮」在蛇年農曆年前換工作。示意圖／ingimage
yes123求職網29日發布的最新調查顯示，有高達九成三的上班族指出，「會考慮」在蛇年農曆年前換工作。示意圖／ingimage

追求高薪比年終更重要！根據yes123求職網29日發布的最新調查顯示，有高達九成三的上班族指出，「會考慮」在蛇年農曆年前換工作，比率不但多過去年的92.8%，更續創12年新高。其中，甚至合計有七成一透露，早就付諸行動，開始投遞履歷，正式尋找新工作。

至於年前想轉職的主因，在可複選狀況下，主要依序為：「薪水太少，很難過活」（57.7%）、「覺得現在的公司沒前景」（45.3%）、「太久沒有加薪」（39.2%），以及「沒有升遷、調部門的機會」（38.2%）、「覺得現在所處的行業沒前景」（33.8%）。

其他想轉職的原因，又依序分別有：「不喜歡現在的工作內容」（25.6%）、「工作壓力太大」（22.7%）、「擔心被裁員」（21.5%），以及「工時太長」（20.2%）、「擔心年終獎金或分紅縮水」（19.2%）。

既然多數人計畫跳槽的理由，都是不滿薪資狀況，那麼對「新東家」月薪的期望，又是如何呢？根據yes123求職網調查顯示，年前轉職者平均希望，能比原來工作加薪8,053元。

假如「老東家」真的想慰留勞工，又得付出多少「代價」呢？調查也發現，目前的公司在月薪上，平均需加碼10,148元，等於比前者多2,095元，約高出26%。

上述「歲末跳槽意願與企業徵才調查」，是由yes123求職網於2024年11月13日到11月26日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上的求職會員，同時畢業或役畢（免役），有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負3.06%。

求職 跳槽

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