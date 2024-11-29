迎接川普2.0政權 多元布局參與多領域選後行情

川普當選下任總統，共和黨也拿下參眾兩院，投資人期待未來新政府將推出減稅、放鬆監管等親商措施，激勵股市走揚，而儘管川普政策可能惡化財政，但在提名傾向財政紀律的財長貝森特(Scott Bessent)後，債市反彈，近月仍上漲，總計11月以來台灣金管會證期局核備的966檔境外基金(股、債均含)平均上漲2.25%，其中，689檔股票型基金平均上漲2.5%，260檔債券型基金平均上漲1.66%。

富蘭克林證券投顧表示，川普交易行情有所延續，而輝達財報亦顯示市場對AI的需求依然強勁，儘管川普人事布局對個別產業及股市影響不一，預期美股短線震盪無礙中長線多頭格局，美國以外市場相對承壓；此外，俄烏戰事升級，也將導致短線市場能見度欠佳，現階段核心配置建議首選美國平衡型及中天期美國複合債券型基金，爭取較高收益及信用債利差收斂機會，搭配具AI長線趨勢的科技產業型基金，股市操作亦建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業/基礎建設產業型基金，掌握未來川普政策可望帶來的投資機會。

主要股票暨產業型基金：川普當選兩樣情，美日印走揚，受關稅衝擊者疲軟

受惠於川普當選且共和黨完全執政，市場期待未來新政府將推出減稅、放鬆監管等親商政策，加上川普的製造業回流、美國優先議程，近月美國小型股與美股基金表現攻佔前二名，分別上漲10.96%、7.74%，而金融、公用事業、科技、能源等產業型基金也在川普當選後可望推出利多政策而表現強勁，漲勢介於4.94%-9.73%，不過，由於川普揚言課徵關稅，較易受到波及的大中華、歐洲、拉美等基金表現較疲弱，跌幅落在0.75%-2.56%之間，而包含印度、日本等美國盟友股市表現穩健，分別上漲2.45%、2.43%。

富蘭克林證券投顧表示，迎來「川普2.0」政權，減稅、放鬆監管等政策有助抵銷關稅的負面衝擊，預期美股企業獲利可望維持正成長，美國市場為主(公用事業/地區銀行/小型股)、貿易保護受惠者(鋼鐵/鋁)、關稅抗性較強者(軟體/金融服務/能源服務/專業服務)等領域可望受惠較多，科技股的影響相對複雜，由於該產業海外營收占比較高，較易受關稅影響，但利潤率本身也較高，有助抵抗關稅衝擊，此外，科技股也是AI題材最大受惠者，再加上若川普任命對市場較友善的聯邦貿易委員會(FTC)主席，併購、IPO活動回溫也將帶來額外好處，科技巨頭的反壟斷指控也將更少，整體來看，川普上台應會對科技股帶來淨正面影響，在布局上，建議均勻配置在科技股、價值股、小型股等，共享各領域選後行情。

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，隨共和黨贏得大選，相信科技股將在幾個方面受益：(1)美國減稅優惠將提振企業IT支出，並有利軟體領域。(2)監管負擔減輕有利受到嚴格反壟斷審查的科技巨頭，小型科技股也有望受益於更活躍的併購環境。(3)共和黨放鬆AI監管以確保美國在AI技術的領先地位，不過，更嚴格的半導體出口中國審查與中國進口關稅將影響電商和消費性電子等市場。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本企業股東權益報酬率(ROE)的改善仍為進行式，企業治理改革已為日本企業追求的主流，我們持續發現許多公司正在退出非核心業務，轉而側重投資核心業務，再者，日本股市評價水準仍屬於大幅折價狀態，並且仍是一個遭到忽視的資產類別，最後，基於日本股市的報酬來源很大程度上是股東權益報酬率的結構性改善所挹注，這也為全球投資組合提供了獨特、有助分散風險的報酬來源。

主要債券及平衡型基金：力抗殖利率抬升，美國平衡型基金表現居冠

川普當選後加劇財政惡化擔憂，一度帶動美債殖利率大幅抬升，然隨川普提名支持財政紀律的財長貝森特(Scott Bessent)，美債殖利率衝高回落，幫助支撐各債市表現，此外，美元走強帶動台幣走貶，也有利於提振績效表現，加上股市表現強勁，近月美國、環球平衡型基金表現居前，分別上漲4%、2.91%，美國非投資等級債基金也有2.54%的漲幅。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜‧德賽表示，川普上台後，市場將高度關注其各項政策對政府財政的影響，若有造成預算失控之風險，投資人對美國公債將索取更高的債息回報，易引發債市的震盪。所幸聯準會處於降息階段，市場資金充沛，採取主動管理複合債策略，才能靈活因應新政府政策的不確定性。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，共和黨全勝的情況下，將有利於一些因監管鬆綁而受益的產業，如航空、金融、汽車，此外若共和黨組成對產業較友善的聯邦貿易委員會與通訊委員會，對一些電信與有線產業也可能有利。儘管如此，仍須對市場潛在波動風險保持審慎，採取精選標的、聚焦品質的策略。