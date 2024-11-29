領軍節能 環境部水電費卻增23%

立法院社會福利及衛生環境委員會昨審查明年環境部主管公務及基金預算，其中環境部水電費較今年度增加百分之廿三，立委批環境部未審慎核實，也直指水電費大漲就是錯誤能源政策所致。

根據環境部明年度預算案，其中一般行政項下業務費的水電費，包含辦公大樓、會議中心、職務宿舍水電及電動車充電等，共編列八二四點五萬元，較今年度法定預算數六六八點七萬元，增加一一五點八萬元，增加百分之廿三。

應帶頭節能減碳的環境部，明年水電費卻不減反增，引發討論。立委陳昭姿表示，今年四月的電價調漲幅度為百分之十一，環境部的水電費增幅明顯高於前述平均漲幅，顯示該預算編列未經審慎核實，也應該節省國家財政開支並呼應環境部的節能減碳目標。

立委蘇清泉則認為，立法院日前審議撥補共兩千億給台電，台電當下承諾若能拿到該補助，明後兩年可能不會漲電價，台電甚至還說會有五百億的盈餘，台電怎麼敢開出這種承諾？又為何環境部明年度水電開支會大增？就是因為錯誤能源政策所致，環境部升格後已經和經濟部平起平坐了，應該要促進能源改善的責任才對。

地球公民基金會專員鄭鈞泰表示，如果環境部內部還沒處理到節能的話，編列這些增加的預算並無問題，但未來環境部在建築物整體的節能要以身作則，後年度編列相關預算時就要將節能成果考量進去。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，環境部改制之後業務量增加，加上環境部後棟的啟用，辦理的大多活動和環評會議也都在後棟舉辦，水電費增加其實可以理解。

環境部表示，因環境部辦理的各項活動都拉回到環境部舉行，水電費自然也會大大增加。

此外，經濟部長郭智輝日前在立法院備詢時指出，假如如期增加電廠，二○三○年以前都不會缺電，但若協和電廠無法興建燃氣機組就會缺電。守護外木山行動小組召集人王醒之痛批，經濟部跟環境部已經打算再次聯手，準備下月以光速環評鎮壓民意的布局，強推四接儼然成為中央政策霸凌。

對此，環境部表示，只要開發單位送件，環境部就會依法進行審查，否認聯手鎮壓民意的說法。