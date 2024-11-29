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非典型工作者80.4萬人 近5年次高
主計總處昨天發布今年人力運用調查統計結果，從事非典型工作人數八十點四萬人，較去年減少兩千人，是近五年次高，非典工作者占所有就業者比率百分之六點九五，其中十五至廿四歲青少年因多屬求學期間，非典人數占其就業人數比率高達百分之廿，等於每五人中就有一位是非典工作。整體非典工作者則以四十五歲以上占五成二最多。
主計總處每年五月隨同失業率等人力資源調查，同步進行人力運用調查，了解國人勞動力狀況。分析從事非典工作原因，以「職類特性」占百分之卅八點三五最多，其餘依序為「兼顧家務」、「偏好此類工作型態」、「求學、受訓」、「找不到全時、正式工作」。
失業者四十萬人中，十四點七萬人曾遇有可以工作的機會卻未就業，原因有「待遇不符期望」，「工作地點不理想」、「工作時間長短不適合」。
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