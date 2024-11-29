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CPTPP入會傳遭擱置 政院：靜候聯合聲明

經濟日報／ 記者余弦妙李人岳／台北報導
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會，一連兩天將在加拿大召開部長會議。圖／聯合報系資料照片
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會，一連兩天將在加拿大召開部長會議。圖／聯合報系資料照片

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會，一連兩天將在加拿大召開部長會議，外媒報導，台灣與中國大陸入會案恐遭擱置。行政院昨（28）日對此回應，台灣已做好準備，且遵守「奧克蘭三原則」、符合CPTPP高標準，同時透過單邊及多邊架構推展入會進度。

對於外媒報導，行政院發言人李慧芝說明，根據以往慣例，CPTPP執委會年度大會結束後將發表聯合聲明，政院將靜候狀況明朗，目前沒有進一步評論。

根據外媒報導，由於「一個中國」的棘手政治問題，CPTPP此屆會議將先擱置台灣與中國大陸的入會申請案，優先處理哥斯大黎加。

外交部長林佳龍昨日赴立法院外交國防委員會備詢時，針對台灣加入CPTPP議題強調，我方與一半的國家諮商都得到支持。

林佳龍強調「不是被擱置」。他表示，在成立工作小組前可以先做諮商；我方和一半的國家諮商都得到支持，至於新加坡、馬來西亞也都沒有提出反對理由，就是沒反對台灣。我方諮商過的國家都是正面態度，但是否正式成立工作小組，還要由執委會開會決定。

CPTPP部長級執委會在加拿大溫哥華當地時間11月27日至28日舉行，相當於台北28日至29日，待CPTPP執委會有結果後，經貿辦才會對外回應。

經貿辦先前表示，台灣遵循「奧克蘭三原則」，包括必須完全符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定。對於加入CPTPP，台灣已做好準備，且我方也已透過多邊、雙邊等架構推展入會進度，持續遊說，包括安排與成員國間的雙邊會談，且我國在國內法規上皆已盤點完畢，法律面都與國際接軌，國內相關單位也與利害關係團體完成溝通。

經貿辦表示，目前CPTPP尚未針對台灣成立工作小組，但成員國都同意台灣貿易符合高標準門檻和遵循貿易承諾，然而申請過程仍應尊重CPTPP，成員國有一定共識，才會對外表達意見。

CPTPP 加拿大

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