快訊

今晨7.8度！輻射冷卻日夜溫差大 專家：下周再迎另波東北季風

民法刪父母懲戒權 情節嚴重可停止親權

待遇不夠好…求職者最在意

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

主計總處昨（28）日公布人力運用調查，今年失業人數共40萬人，當中有14.7萬人曾遇有工作機會卻未就業，主要原因是「待遇不符期望」，占比高達近七成，顯示薪資條件為求職者最在意的因素，寧缺勿濫，也不想委屈自己。

主計總處資料顯示，今年失業人數共40萬人，找尋的職業以「生產操作及勞力工」計10萬人、占25.09%最多，「技術人員」9萬人、占22.62%居次，「服務及銷售 人員」8.5萬人、占21.25%居第三。

失業者在尋找工作的過程中，共有14.7萬人曾遇有工作機會，占總失業人數36.76%，較去年減少1.1萬人或6.74%，其未就業主因為「待遇不符期望」占近七成，「工作地點不理想」、「工作時間長短不適合」亦分占10.4%及9.11%。

此外我國女性勞參率較鄰近國家偏低問題，近年來也引發各界關注。主計總處資料顯示，25歲至64歲主要工作年齡的非勞動力293.5萬人，仍有就業意願者計18.6萬人、占6.33%；無就業意願者274.9萬人中，女性占七成二，而她們逾七成是因家事或照顧家人。

其中以「做家事」占五成三為主，「照顧家人（需要照顧未滿12歲子女、滿65歲年長家屬、失能家屬)」亦占17.52%；男性則以「年紀較大（含退休）」因素占42.08%最多。

失業

延伸閱讀

近五年次高！非典型工作者破80萬人 「這年齡層」每五人就有一人

浪子回頭永不晚 嘉義就業中心助更生人職場再生找到自我價值

面議薪資門檻上調至5萬 求職者真能受惠？專家這樣分析

面試主管職遭問「水餃是男還是女？」 職場老手機智回應秒被錄取

相關新聞

非典型工作者80.4萬人 近5年次高

主計總處昨天發布今年人力運用調查統計結果，從事非典型工作人數八十點四萬人，較去年減少兩千人，是近五年次高，非典工作者占所...

領軍節能 環境部水電費卻增23%

立法院社會福利及衛生環境委員會昨審查明年環境部主管公務及基金預算，其中環境部水電費較今年度增加百分之廿三，立委批環境部未...

非典型就業占比 十年新低 兼差族升至43.8萬人新高

主計總處昨（28）日公布，今年非典型（部分工時、臨時性或人力派遣）工作者80.4萬人，年減2,000人，仍維持在80萬人...

待遇不夠好…求職者最在意

主計總處昨（28）日公布人力運用調查，今年失業人數共40萬人，當中有14.7萬人曾遇有工作機會卻未就業，主要原因是「待遇...

CPTPP入會傳遭擱置 政院：靜候聯合聲明

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會，一連兩天將在加拿大召開部長會議，外媒報導，台灣與中國大陸入會案...

明年經濟 一字預測／劉文雄選「機」 陳進財挑「和」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，工研院院長劉文雄選「機」，穩懋董事長陳進財選「和」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。