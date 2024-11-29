待遇不夠好…求職者最在意

主計總處昨（28）日公布人力運用調查，今年失業人數共40萬人，當中有14.7萬人曾遇有工作機會卻未就業，主要原因是「待遇不符期望」，占比高達近七成，顯示薪資條件為求職者最在意的因素，寧缺勿濫，也不想委屈自己。

主計總處資料顯示，今年失業人數共40萬人，找尋的職業以「生產操作及勞力工」計10萬人、占25.09%最多，「技術人員」9萬人、占22.62%居次，「服務及銷售 人員」8.5萬人、占21.25%居第三。

失業者在尋找工作的過程中，共有14.7萬人曾遇有工作機會，占總失業人數36.76%，較去年減少1.1萬人或6.74%，其未就業主因為「待遇不符期望」占近七成，「工作地點不理想」、「工作時間長短不適合」亦分占10.4%及9.11%。

此外我國女性勞參率較鄰近國家偏低問題，近年來也引發各界關注。主計總處資料顯示，25歲至64歲主要工作年齡的非勞動力293.5萬人，仍有就業意願者計18.6萬人、占6.33%；無就業意願者274.9萬人中，女性占七成二，而她們逾七成是因家事或照顧家人。

其中以「做家事」占五成三為主，「照顧家人（需要照顧未滿12歲子女、滿65歲年長家屬、失能家屬)」亦占17.52%；男性則以「年紀較大（含退休）」因素占42.08%最多。