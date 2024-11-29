非典型就業占比 十年新低 兼差族升至43.8萬人新高

主計總處昨（28）日公布，今年非典型（部分工時、臨時性或人力派遣）工作者80.4萬人，年減2,000人，仍維持在80萬人以上高點，占全體就業人數比率6.95％，是十年來低點。

當中「部分工時」（兼差族）就業升至43.8萬人，創歷年最高，占就業者比率3.78％，主因景氣不錯、消費活絡。

近年非典型工作者統計

主計總處每年5月進行人力運用調查，了解國人勞動力狀況。主計總處說明，所謂非典型就業者，是勞動市場的一種勞動型態，當初調查主要是想了解這類族群的就業選擇原因。

主計總處表示，這類工作本身具有臨時、短期性質，像營建工、學生暑假期間打工都屬此類，如果是個人求職時跟公司談好的周工時偏低，也會歸類到非典型就業。

主計總處統計，去年非典型就業人數重新站上80萬人大關，達80.6萬人，主要是因為疫情解封，內需服務業復甦明顯，帶動用人需求，至於今年則微降2,000人，至80.4萬人，與去年差不多。

其中部分時間工作者共43.8萬人，占總就業人數3.78%，主計總處解釋，這是因為景氣不錯，民間消費活絡，批發零售、其他服務業較去年同期各增6,000人，教育服務業也增4,000人；屬於臨時性或人力派遣工作者有57.8萬人，占總就業人數4.99%。

但非典型工作者「想改做全時、正式工作」約10.4萬人，占12.96%，和去年同期的14.85％，呈下降趨勢，換句話說，今年有高達87%的非典工作者，不想轉正職。

至於從事非典型工作最主要原因，以「職類特性」（是指該項工作多具臨時、短期等工作特質，如營建工）30.8萬人、占38.35%最多，增加0.22個百分點；因「兼顧家務」占19.25%，「偏好此類工作型態」占16.14%，「求學、受訓」亦占13.94%；因「找不到全時、正式工作」者占比降至7.21%，減少2.44個百分點。

對於非典型工作人數仍多達80萬人以上，且想轉全職、正職比率低於去年，主計總處分析，部分是工作特性使然，部分則基於自身意願而選擇非典型工作。