快訊

今晨7.8度！輻射冷卻日夜溫差大 專家：下周再迎另波東北季風

民法刪父母懲戒權 情節嚴重可停止親權

非典型就業占比 十年新低 兼差族升至43.8萬人新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
今年非典型（部分工時、臨時性或人力派遣）工作者80.4萬人，年減2,000人。 聯合報系資料照
今年非典型（部分工時、臨時性或人力派遣）工作者80.4萬人，年減2,000人。 聯合報系資料照

主計總處昨（28）日公布，今年非典型（部分工時、臨時性或人力派遣）工作者80.4萬人，年減2,000人，仍維持在80萬人以上高點，占全體就業人數比率6.95％，是十年來低點。

當中「部分工時」（兼差族）就業升至43.8萬人，創歷年最高，占就業者比率3.78％，主因景氣不錯、消費活絡。

近年非典型工作者統計
近年非典型工作者統計

主計總處每年5月進行人力運用調查，了解國人勞動力狀況。主計總處說明，所謂非典型就業者，是勞動市場的一種勞動型態，當初調查主要是想了解這類族群的就業選擇原因。

主計總處表示，這類工作本身具有臨時、短期性質，像營建工、學生暑假期間打工都屬此類，如果是個人求職時跟公司談好的周工時偏低，也會歸類到非典型就業。

主計總處統計，去年非典型就業人數重新站上80萬人大關，達80.6萬人，主要是因為疫情解封，內需服務業復甦明顯，帶動用人需求，至於今年則微降2,000人，至80.4萬人，與去年差不多。

其中部分時間工作者共43.8萬人，占總就業人數3.78%，主計總處解釋，這是因為景氣不錯，民間消費活絡，批發零售、其他服務業較去年同期各增6,000人，教育服務業也增4,000人；屬於臨時性或人力派遣工作者有57.8萬人，占總就業人數4.99%。

但非典型工作者「想改做全時、正式工作」約10.4萬人，占12.96%，和去年同期的14.85％，呈下降趨勢，換句話說，今年有高達87%的非典工作者，不想轉正職。

至於從事非典型工作最主要原因，以「職類特性」（是指該項工作多具臨時、短期等工作特質，如營建工）30.8萬人、占38.35%最多，增加0.22個百分點；因「兼顧家務」占19.25%，「偏好此類工作型態」占16.14%，「求學、受訓」亦占13.94%；因「找不到全時、正式工作」者占比降至7.21%，減少2.44個百分點。

對於非典型工作人數仍多達80萬人以上，且想轉全職、正職比率低於去年，主計總處分析，部分是工作特性使然，部分則基於自身意願而選擇非典型工作。

工時

延伸閱讀

近五年次高！非典型工作者破80萬人 「這年齡層」每五人就有一人

他批居服員「月領最高22K工時不穩」真的是做愛心 網點頭：案少壓力大

李柏毅：陳菊出席音樂會 旨在闡述性平法推動過程

留才方案社福類移工占6成 監委促勞動部檢討改善

相關新聞

非典型工作者80.4萬人 近5年次高

主計總處昨天發布今年人力運用調查統計結果，從事非典型工作人數八十點四萬人，較去年減少兩千人，是近五年次高，非典工作者占所...

領軍節能 環境部水電費卻增23%

立法院社會福利及衛生環境委員會昨審查明年環境部主管公務及基金預算，其中環境部水電費較今年度增加百分之廿三，立委批環境部未...

非典型就業占比 十年新低 兼差族升至43.8萬人新高

主計總處昨（28）日公布，今年非典型（部分工時、臨時性或人力派遣）工作者80.4萬人，年減2,000人，仍維持在80萬人...

待遇不夠好…求職者最在意

主計總處昨（28）日公布人力運用調查，今年失業人數共40萬人，當中有14.7萬人曾遇有工作機會卻未就業，主要原因是「待遇...

CPTPP入會傳遭擱置 政院：靜候聯合聲明

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會，一連兩天將在加拿大召開部長會議，外媒報導，台灣與中國大陸入會案...

明年經濟 一字預測／劉文雄選「機」 陳進財挑「和」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，工研院院長劉文雄選「機」，穩懋董事長陳進財選「和」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。