明年經濟 一字預測／劉文雄選「機」 陳進財挑「和」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，工研院院長劉文雄選「機」，穩懋董事長陳進財選「和」。

劉文雄表示，2025年全球面臨地緣政治風險、美中競爭及通貨膨脹等多變局勢，然而挑戰與機遇並存。台灣以先進半導體優勢，國際能見度與影響力躍升，伴隨生成式AI、綠能科技的發展所帶來的變化及新商機，都將成為推動台灣經濟成長的重要機會。「機」象徵機會、機運與商機，擁有前瞻思維和創新能力的企業將能在不確定性中找到突破點，創造增長引擎，在動盪中掌握新機。

穩懋董事長陳進財選「和」，2025年世界經濟因美國經濟可說是軟著陸，降息的經濟成長已經啟動，中國大陸也正在用力救市，所以經濟面是平「和」，在地域政治卻相當嚴峻，需要各方以和為貴，降低風險，因此明年的關鍵字是和，是期待也是希望。