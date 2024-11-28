TCDD壓軸論壇：聚焦巴黎協議及ITMO台灣解方

台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）於28日與國際碳平台Sylvera，共同簽署合作備忘錄。其中，今年剛落幕的聯合國氣候變化大會是第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（簡稱COP29），對於巴黎協議第6條以下各項的進展，都可望成為台灣對抗氣候變遷、淨零碳排及國家自主貢獻的新解方。

TCDD於28日舉辦「《碳》索台灣與國際接軌的實踐路徑」論壇，討論台灣「碳外交」的新選擇，為台灣探索自主減量貢獻的新解方。論壇匯集產、官、學界的重量級專家，結合農業、能源、碳匯等共同探討「碳外交」的可行性，並尋求以技術、專業與資本結合的方式，推動台灣與國際碳市場的友善互動。

此外，國際可轉讓減緩成果（International Transferable Mitigation Outcome, ITMO）的概念，允許國家自願將一方減碳成果轉讓給另一方履行「國家衡量自身情勢而訂定國家自訂貢獻（National Determined Contribution, NDC）」。

TCDD理事長黃釗盈指出，台灣的非聯合國成員身分已不再是阻礙減碳行動的障礙，而是一個重新定義碳政策的契機。透過國際合作與本地實踐相結合，台灣能夠打造符合國際標準的碳交易與管理機制，為全球減碳目標作出具體貢獻。

黃釗盈認為，TCDD將持續扮演台灣與國際接軌的橋梁，透過國際合作、創新技術和全面教育，協助台灣企業和國際友邦一同迎接碳中和挑戰。同時，也將以具體行動推進台灣在全球碳經濟中的影響力，為應對氣候變遷創造更多可能，共創碳經濟新格局。

Sylvera是英國註冊且全球知名的碳平台。黃釗盈表示，這項夥伴關係象徵台灣在全球碳市場中的關鍵角色日益增強，並展現了台灣在非聯合國成員身分下，突破限制、創造可能的堅定決心。

另外，TCDD致力於為台灣企業提供國際碳市場的資訊、工具與機會，協助台灣在全球碳減量行動中占據重要地位。協會目標是成為台灣企業應對碳挑戰的入口平台，同時推動台灣與國際接軌，共同實現永續發展目標。