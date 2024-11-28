2024年非典型就業人數占比探10年低點 兼差族群則創高

主計總處28日公布「人力運用調查」，今年非典（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者80.4萬人，人數僅較去年減少2,000人，仍維持在80萬人以上高點，但就業者比率為6.95％，則為十年來低點。不過，當中的部分工時（兼差者）就業升至43.8萬人，該族群占就業者比率為3.78％，則皆創歷年最高。

主計總處每年5月隨同失業率等人力資源調查，同步進行人力運用調查，了解國人勞動力狀況。主計總處說明，所謂非典型就業者，是勞動市場的一種勞動型態，當初調查主要是想了解這類族群的就業選擇原因。這類工作本身具有臨時、短期的性質，像營建工、學生暑假期間打工都屬此類，如果是個人求職時跟公司談好的週工時偏低，也會歸類到非典型就業。

根據主計總處資料顯示，去年非典型就業人數重新站上80萬人大關，達80.6萬人，主要是因為疫情解封，內需服務業復甦明顯，帶動用人需求，至於今年則是微降2,000人，與去年差不多。其中，部分時間工作者計43.8萬人或占總就業人數3.78%，這是因為景氣不錯，民間消費活絡，批發零售、其他服務業較去年同期各增6,000人，教育服務業也增4,000人。屬於臨時性或人力派遣工作者有57.8萬人或占總就業人數4.99%。

但非典工作者「想改做全時、正式工作」約10.4萬人或占12.96%，這和去年同期的14.85％，呈下降趨勢。至於從事非典型工作最主要原因，以「職類特性」（是指該項工作多具臨時、短期等工作特質，如營建工）30.8萬人或占38.35%最多，較去年增加0.22個百分點；因「兼顧家務」占19.25%，「偏好此類工作 型態」占16.14%，「求學、受訓」亦占13.94%；因「找不到全時、正式 工作」者占比則降至7.21%，較去年減少2.44個百分點。

關於非典人數仍多達80萬人以上，且非典工作者想改做全時、正式工作的比例也較去年低。主計總處分析，部分是工作特性使然，部分則是基於自身意願而選擇非典。

另，關於失業者尋職情形。主計總處資料顯示，今年5月失業者中近15萬人曾遇有工作機會卻未就業，近七成是因「待遇不符期望」 。

主計總處出，今年5月失業人數計40萬人，找尋的職業以「生產操作及勞力工」計10 萬人或占25.09%最多，「技術人員」9萬人或占22.62%次之，「服務及銷售 人員」8.5萬人或占21.25%再次。 失業者尋職過程中，曾遇有工作機會者計14.7萬人或占失業人數36.76%，較去年減少1.1萬人或6.74%，其未就業主因為「待遇不符期望」占69.01%，「工 作地點不理想」、「工作時間長短不適合」亦分占10.40%及9.11%。

此外，主計總處資料還顯示，今年5月就業人數為1,158萬人，較去年增加7.3萬人或0.63%。