接到楊金龍電話？網紅稱「房市管制就要解除」 央行急回應

台灣2025年即將邁入超高齡社會，屆時，台灣醫療照護量能是否充足，一直是醫界最擔心的問題。 很多年前，市場上就在討論「智慧醫療」，線上看診、遠距診療、遠距開刀技術，都成為科技大廠研究的新課題。智慧醫療可以解決病患哪些看診痛點？真的能適用所有科別嗎？這個領域的未來發展，會不會遇到什麼挑戰呢？

2024-11-28 13:17