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接到楊金龍電話？網紅稱「房市管制就要解除」 央行急回應

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
最近有網紅拍影片，假裝是接到央行楊總裁的電話，並說一年半後就會解除信用管制，央行出面闢謠。路透
最近有網紅拍影片，假裝是接到央行楊總裁的電話，並說一年半後就會解除信用管制，央行出面闢謠。路透

中央銀行28日發布新聞稿指出，近期Instagram、Youtube等網路社群平台流傳誤導民眾有關央行信用管制方向之影片，散播本行管制措施與房地產行情的不實資訊，央行特此公告澄清，並強調有關央行信用管制措施及相關資訊，均會透過官方管道（如央行網站、新聞稿等）發布。其他來源的資訊、影片及臆測，如與央行公開資訊不同者，請民眾切勿輕信。

據悉，最近有網紅拍影片，假裝是接到央行楊總裁的電話，並說一年半後就會解除信用管制，為避免該影片在社群平台上流傳誤導民眾，央行才會發布澄清稿以正視聽。

央行 房地產 楊金龍 網紅

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