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燁聯、唐榮今年最後一個盤價下跌 不銹鋼每公噸降1000元
不銹鋼上游廠燁聯（9957）、唐榮（2035）28日開出12月新盤價同步下跌，304不銹鋼每公噸降1000元。受制國際鎳金屬行情虛弱，今年最後一盤不銹鋼價下探，明年美國川普新政府上台，考驗不銹鋼產業表現。
燁聯表示，考量能源、原物料及市場現況等因素，12月價格依前月量、價基礎304每公噸跌1,000元，316L附價平盤，430平盤。
唐榮跟進，12月產品售價304冷熱軋產品調降1000元，316L附價維持平盤。
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