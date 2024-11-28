台灣碳權數經協會與Sylvera簽署合作備忘錄

台灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）28日與國際碳平台Sylvera，共同簽署合作備忘錄，期透過國際碳權專業機構獲取全球碳議題的第一手資訊，在全球減碳浪潮下，探索台灣碳的國際新局。

在英國在台辦事處、農業部的見證下，TCDD與Sylvera共同簽署合作備忘錄，雙方將加強碳權和碳排放的科技和新標準的交流，包括建立台灣能夠跟國際接軌的碳權方法學，提供台灣交易碳權的標準和分級建言，進一步深化國際合作。

英國在台辦事處經濟發展處處長戴翔表示，台灣和英國在碳領域相關的合作非常重要，今天的簽約儀式是兩國重要的一步，未來英國也會持續強化在台跨部門間合作的戰略支持。

農業部農業改良場陳振義科長和孫正華研究員分享在花東的成功案例，強調企業合作共好的理念，找回原力，達到多贏的目標。

Sylvera是英國註冊且全球知名的碳平台，TCDD理事長黃釗盈表示，這項夥伴關係象徵台灣在全球碳市場中的關鍵角色日益增強，並展現了台灣在非聯合國成員身份下，突破限制、創造可能的堅定決心。

全球致力降低碳排放，惟台灣獨特的政治情況，又是全球產業供應鏈的重中之重，如何在碳新世界裡殺出孤立重圍，同時協助台灣企業在碳費開徵後保有國際競爭力，正是TCDD成立宗旨。

黃釗盈指出，回顧過去一年TCDD在推動台灣與國際接軌中的活動，從啟蒙性的「綠經浪潮」，到深入探討的「碳經濟價值鏈一條龍」，再到引進國際領先碳平台Sylvera並促成歐盟CBAM委員訪台與企業對話，「期許作為台灣碳權數位經濟發展的領航者，TCDD以實際行動，協助企業實現對抗碳焦慮和台灣融入全球碳經濟。」