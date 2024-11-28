元大證券獲國家人才發展獎 打造令人嚮往的卓越職場

元大證券榮獲由勞動部舉辦的國家人才發展獎，該獎為我國人力資源領域首屈一指的尊榮獎項，以國家訓練品質獎為基礎核心，結合國家人力創新獎之精神與做法，強調重視全方位人才發展，著重人才發展之績效連結性、創新與效益擴散，並與國際人資發展的重要指標接軌，以表彰在產業人才投資效益擴散和卓越人才永續發展政策方面的卓越表現。該獎項象徵國家級人力資源領域的最高榮譽，充分展現元大證券在人才培育的決心與堅強實力，為產業人才發展樹立典範。

元大證券自成立以來，始終奉行企業、員工與社會三方共榮的理念，秉持「人才永續、永續人才」的理念，以建立令人嚮往的卓越職場為目標，結合公司願景與策略，打造完善的教育訓練體系與人才發展藍圖，透過招訓業務戰力、養成接班梯隊、培育國際人才、精進金融專業與落實績效管理等機制，強健證券產業人才的競爭力，確保人才永續。

同時，為發揮社會正向影響力，藉由永續治理組織催化行動、永續素養教育培育全員，以及將永續目標融合績效制度，積極投入校園助學育才計畫、提倡普惠金融商品與服務，更鼓勵供應商、投資人及社會大眾共同關注ESG議題，致力讓全體主管及同仁成為實踐永續的推手，培養永續人才。

在打造卓越職場方面，元大證券從「員工協助、家庭友善、健康促進與強化職安」等四個面向，不斷優化員工體驗，提供每位員工在職涯發展歷程及人生不同階段所需的協助與陪伴，增強員工組織的心理安全感，營造一個讓所有員工感受到「受尊重、受重視、受支持」，能夠全力發揮所長的友善職場環境。

今年，元大證券也獲頒勞動部工作生活平衡獎及新北市友善家庭暨工作平等措施計畫獎勵，足見元大證券在建立幸福職場的努力與成就，深獲肯定。

展望未來，元大證券將秉持「掌握先機，創造客戶財富」、「專注績效，增進員工福利」、「創新價值，提升股東權益」的核心價值，持續推升人才發展與訓練品質，落實「人才永續，永續人才」的培育政策，並以獲得國家人才發展獎為使命，致力發揮產業與國家人才發展的正向影響力。