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碳費114年起開徵 國科會估科學園區38家廠商須繳納

中央社／ 台北28日電
國科會主委吳誠文。聯合報系資料照
國科會主委吳誠文。聯合報系資料照

環境部明年起將開徵碳費國科會今天表示，根據目前盤點，3大科學園區中要繳碳費的廠商有38家，絕大多數廠商都有採取自主減碳措施；國科會有輔導廠商導入減碳機制，政府也會通盤討論碳費用途是否部分撥入淨零科技研究，以促進減碳正面效益。

立法院教育及文化委員會今天排定審查114年度中央政府總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案，國科會主委吳誠文率所屬機關首長列席備詢。

民進黨立委吳沛憶質詢指出，環境部已公告碳費徵收費率，並將於明年起開徵，國科會有無盤點科學園區廠商要繳交多少碳費。

國科會產學及園區業務處處長許增如表示，經初步盤點，目前需要繳碳費的業者有38家，但實際碳費金額，須視廠商自主減碳情況，這38家業者大概都有自主減碳作為。

吳沛憶指出，根據她試算，如果是一般費率、即沒有自主減碳計畫，要繳納碳費高達新台幣58.55億元；假設有進行自主減碳計畫，適用優惠費率，則需繳9.76億元，一來一回其實差了將近50億元，她關切國科會有無輔導廠商積極減碳。

吳誠文表示，國科會投入很多研究機制，與廠商合作發展減碳措施。

吳沛憶追問，國科會是否將考慮與環境部討論，將部分碳費投入於淨零科技的研究。吳誠文回應，行政院會通盤討論這個議題，以妥善運用碳費，形成正面效益，讓未來的減碳機制可以做得更好。

國科會 新台幣 減碳 碳費

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