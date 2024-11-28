立委轟5頁報告就要撥補台電千億？審計長、主計長表態

「拿五頁報告來，就要我們同意撥補台電1,000億？核四廠土地閒置在那邊，老舊設備又不提升。」審計長陳瑞敏28日表示，「能源對我們很重要，希望兼顧台電需要（撥補），但台電也能夠進行財務體質的改善。」主計長陳淑姿則表示，這部分會請台電檢討。

陳瑞敏、陳淑姿今赴立法院財政委員會報告明年度預算並備詢，多位立委關注台電要求撥補1,000億預算，陳瑞敏、陳淑姿答詢時做了以上表示。

國民黨立委賴士葆指出，先前審計部以40頁對2023年決算審查報告提出台電諸多缺失，包括：離岸風電成效未如預期、大潭電廠7號機組發電低於目標，但卻還要追加1,000億預算、增資1,000億預算，請問審計部的態度是？同意再給台電2,000億？

陳瑞敏答詢表示，能源對我們很重要，關於預算部分，我們希望能夠兼顧台電需要，但也希望台電進行財務體質的改善，「台電有一些不精進之處」，多多少少會有一些損失，像是運煤費就可以省掉約十幾億。

賴士葆追問，台電還說可以借錢，真是債多不愁，請問審計長，借錢可以解決嗎？陳瑞敏答詢指出，「我們希望不要用借錢解決問題」。

此外，國民黨立委羅明才關心核四廠閒置問題。對此，主計長陳淑姿表示，這部分會請台電檢討。

羅明才表示，核四廠土地閒置在那邊，老舊設備又不提升，台電開源沒做、節流也沒做，唯一想的就是趕快要錢要錢，這樣的心態，我們怎麼願意把1,000億就隨便你們說，五張紙的報告就要我們通過，讓你們拿1,000億元去用。拜託啊！錢要花在刀口上，省一點用，這是民脂民膏啊！拜託！