經濟部四年砸8.5億 協助4.5萬家小型商業店家強化商機

經濟部28日於行政院會上提出強化商圈品牌行銷推廣計劃，該計劃預計將投入8.5億元，為期四年，盼能整合目前我國328處商圈資源，協助4.5萬家小型商業店家提升，目標是希望能讓每年提升25%遊客人次，並創造每年增家30％商機。

行政院長卓榮泰表示，中小企業是台灣經濟發展的根基，而地方商圈是在促進地方繁榮的關鍵。為落實賴總統「均衡臺灣，在地希望」治國理念，並展現地方多元活力，促進地方創生，邁向「厚植軟實力，打造國家品牌」願景，將以觀光為取向，四年匡列8.5億元，推動商圈品牌的行銷、推廣及輔導。

經濟部說明，將以「優化體驗」、「吸引觀光」、「標竿競賽」以及「組織培能」四大策略，透過中央與地方協力，為商圈創造新的經濟價值。具體作法包括依據不同商圈類型，分別提供所需資源，強化商圈整體競爭力，此外將配合相關會展與節慶，推廣節慶文化遊程，開發多元觀光客群，創造國際觀光亮點，同時為強化商圈的凝聚力及榮耀感，由地方政府輔導推薦優質商圈，樹立標竿典範，引領商圈成長，並健全商圈發展。

經濟部商業發展署長蘇文玲表示，目前我國商圈共有三大類型，包括觀光、都會、社區，各自也有個別課題，像是觀光型商圈，面臨到的就是國外觀光客回流未達疫情前，內需客源有限，平假日人潮差異大；都會型商圈就是同質性高，店家特色不顯著；社區型商圈則是缺乏主題特色及具代表性店家，消費環境也有待提升。不過這些商圈的共同課題還是為品牌定位模糊，能見度不足，再加上環境變遷快速店家應變不及，商圈資源有限，未能有效整合。

為解決此狀況，經濟部次長連錦漳說，由於商圈目前整合不不足，未來除了會協助整合外，也會透過跟觀光署合作，把各部會資源一起整併，舉例來說，台北如果有舉辦大型展覽，就會利用觀光巴士把旅客載到商圈去進行消費，並且串聯各地的觀光資源，一起活絡台灣的經濟活動。

蘇文玲表示，此計劃目標希望能提升旅客到訪人次及商機，根據目前調查旅客到訪人次約每年700萬人次左右，商機收益約12億，盼計劃明年元旦上路後能夠以此基礎，每年提提升25%遊客人次，並創造每年增家30％商機。

經濟部強調，未來會持續與地方政府合作，落實各項措施，翻轉商圈品牌新印象，讓商圈成為觀光客必訪必買的遊憩景點。深化商圈特色，優化服務體驗，提升商圈集客力，帶動周邊共榮發展。