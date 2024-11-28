台積電2奈米廠何時開放赴美設廠？國科會指最終成案可能在「這一年」

川普2.0時代來臨，台積電（2330）先進製程恐被要求赴美設廠。國科會主委吳誠文28日在立法院教育文化委員會表示，台積電2奈米製程預計在2025年底量產，屆時可以討論。他並說，因台積電在美國設廠，需視邀請國家提出條件包括土地、人力等是否對我有利，要定案「差不多」在2028年。

國科會今日在立法院教育及文化委員會報告114年度主管預算案，國民黨籍立委葛如鈞、楊瓊瓔關切川普執政後，對台積電影響。

葛如鈞質詢，經長郭智輝是說，要等1.4奈米在台落地生產後才會同意2奈米去海外設廠，為何國科會卻說是2025年底？以目前經驗來看，台積電先進製程是在量產後3年、應該2028年才赴美設廠？對此，吳誠文說，2025年底是「可以討論」，但要看邀請國家提出條件及協商結果，「差不多3年」。

吳誠文說明，台積電先進製程要赴美設廠，須經過經濟部投審會同意，對此經濟部和國科會是有共識，一定是待下一代先進製程發展到一個階段，約是試量產階段，才會同意放行赴海外設廠，而且還要看邀請國家提出條件是否對我有利。他強調，產業界清楚政府對於半導體先進製程海外投資之規畫。

吳誠文強調，半導體前瞻製程一定會根留台灣，即便台積電現在赴美投資，重要資料也不落地。