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11月底平台廣告實名制子法上路 兩家業者已完成實名制

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數發部示意圖。圖／聯合報系資料照片
數發部示意圖。圖／聯合報系資料照片

數位發展部28日於行政院院會報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領」（下稱打詐綱領）2.0版防詐面向精進措施。數發部指出，在防制網路詐騙廣告，強化網路廣告平台業者的實名認證部分，相關子法預計於2024年11月30日前完成發布，其中業者均表示配合規範，至遲於今年12月初實行身分驗證機制，驗證委託刊播者及出資者之身分。

數發部指出，配合行政院預計明年1月起實施打詐綱領2.0版，除延續打詐綱領1.5版的「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」等四大面向策略外，將新增數發部主責「防詐」面向策略，聚焦數位經濟防詐措施為核心，從「防制網路詐騙廣告」、「遏止詐騙網站」、「建立政府專屬短碼簡訊發送機制」、「加強電商業者資安維護」、「防制第三方支付詐騙」、「防制遊戲點數成為詐騙工具」等六大策略著手，期能從數位經濟產業源頭防堵詐欺犯罪危害，降低詐騙受害事件。

數發部說明，貫徹政府對於打擊詐欺視同作戰決心，並落實行政院「減少接觸、減少誤信、減少損害」3減目標，打詐行動綱領2.0版防詐面向推出重點精進措施包含，首先「強化網路廣告平臺業者之實名認證」，要求網路廣告平台業者應驗證委託刊播者及出資者之身分，並於廣告中揭露之；其次，開發「詐騙樣態分析」防詐工具，透過大數據分析、機器學習與自然語言處理等技術，每日巡查5,000至1萬筆網路廣告，透過公私協力機制自動化通報加速下架作業；第三，建置「第三方支付服務業虛擬帳號查詢平臺」，協助檢警調單位更快速查找虛擬帳號所屬第三方支付業者，加速圈存受詐款項，降低民眾損失等精進措施。

針對平台業者實名制部分，數發部表示，相關子法預計於2024年11月30日前完成發布，其中業者均表示配合規範，至遲於今年12月初實行身分驗證機制，驗證委託刊播者及出資者的身分，其中，Google、LINE表示目前已實施實名制。

鑒於詐騙技術不斷演變，數發部表示，未來會持續針對各種詐騙手法及樣態，滾動檢討及精進各項措施積極防制，亦將協助民眾、產業、各部會及檢警調導入數位科技及資訊安全等技術應用，聯合各方防堵詐騙集團，遏阻數位應用服務遭濫用為詐欺工具，以健全我國數位經濟相關產業發展，提供民眾可信賴的數位應用環境。

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