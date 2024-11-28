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川普放話加徵關稅 主計長：估2026年顯現影響

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
外界關注美國總統當選人川普放話加徵關稅，對台灣經濟成長率是否有影響，行政院主計總處主計長陳淑姿今天表示，初步評估川普關稅影響可能2026年才會顯現，屆時將進行估算，影響層面還待觀察。記者林俊良／攝影
外界關注美國總統當選人川普放話加徵關稅，對台灣經濟成長率是否有影響，行政院主計總處主計長陳淑姿今天表示，初步評估川普關稅影響可能2026年才會顯現，屆時將進行估算，影響層面還待觀察。記者林俊良／攝影

立法院財政委員會今天邀行政院主計總處主計長陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。

外界關注美國總統當選人川普放話加徵關稅，對台灣經濟成長率是否有影響。國民黨立委林德福指出，產業近期因AI熱潮加持，台灣出口表現優於預期，但川普明年1月上任說要對墨西哥等國加徵關稅，可能高度衝擊台廠供應鏈。國民黨立委賴士葆也關注，外界估算美國對台灣課徵關稅比例，可能從3%增至10%，主計總處是否有評估對台灣國內生產毛額（GDP）影響。行政院主計總處主計長陳淑姿今天表示，初步評估川普關稅影響可能2026年才會顯現，屆時將進行估算，影響層面還待觀察。

國民黨 川普 關稅

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