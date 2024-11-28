川普高關稅衝擊我國 GDP？ 主計長：影響2026年才會顯現

立委今天關切川普高關稅效應是否會影響台灣出口及經濟表現？主計總處主計長陳淑姿28日表示，「這部分對我們GDP會有影響」，但相關影響大概2026年才會顯現，且利空利多兼併，至於對物價的影響則還要再觀察。

陳淑姿今赴立法院財政委員會報告明年度預算並備詢，多位立委關注川普關稅新政對台灣產業影響，尤其川普已揚言將對墨西哥加徵25%關稅，恐重創高度集中墨西哥的台灣伺服器供應鏈大廠，接下來也可能針對十大進口國加徵關稅，我國關稅也可能從現行的3%提高到10%，陳淑姿答詢時做以上表示。

國民黨立委賴士葆質詢指出，川普將針對十大進口國加徵關稅，台灣的關稅也有可能從3％加到10％，這會影響台灣的GDP？對台灣產業是利多還是利空？會不會再度引發全球通膨？

對此，陳淑姿答詢表示，川普執政後若真的實施高關稅政策，對台灣會有影響，不是利空或利多，應該是兼併，至於對物價影響層面則還要再觀察。

此外，民進黨籍立委郭國文、國民黨立委林德福則針對貧富差距議題進行質詢。郭國文指出，去年受僱員工薪資中位數最高薪10%薪資是最低薪10%的4.05倍，中位數差距指數能否降到4倍以下？林德福則指出，我國貧富差距持續擴大，中產階級家庭收支縮減是事實、中產階級薪資停滯更是事實，中產階級消失是否已是不可逆？中產階級返貧正在蔓延中。

陳淑姿表示，中產階級返貧現象「我認為沒有那麼明顯」，這部分需要進一步研究和探討，在貧富差距部分，政府會持續努力進行政府的移轉支出，從社會福利政策著手。

陳淑姿還提到，雖然主計總處最新公布的家庭財富分配統計顯示，台灣貧富差距從30年前的16.8倍升至66.9倍，但現在統計都是運用資料庫、大數據整合，而過去30年前的數值則較粗略，且貧富差距現象，也是自由經濟發展的必然趨勢和結果，也跟房地產相關成長有關，這是必然會有的差距。

至於我國中產階級到底有沒有消失？陳淑姿答詢，「也不會」，且政府帶頭調薪，不過由於產業結構影響，廠商多用在資本投資，使得薪資占 GDP 比重愈來愈低，也是時勢所趨。

此外，陳淑姿也指出，原則上今年GDP應該會突破4%，且今年前九月的薪資成長增幅已經高過物價漲幅，代表薪資成長追上通膨。