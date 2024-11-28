郭智輝稱沒四接會缺電 環團批散播缺電恐懼、政策霸凌

經濟部長郭智輝昨天在立法院備詢時指出，假如如期增加電廠，2030年以前都不會缺電，但若協和電廠無法興建燃氣機組就會缺電。守護外木山行動小組痛批，顯示經濟部跟環境部已經再次聯手，準備於12月以光速環評鎮壓民意的布局，強推四接儼然成為中央政策霸凌。

經濟部長郭智輝早在上任時表示，因應北東電網有電力缺口，協和電廠更新改建計畫（四接）勢在必行，也強調「沒有替代方案」；昨天在立法院備詢時再次指出，2030年完全不會缺電，但如果不蓋協和四接就會缺電，對興建四接的態度十分堅定。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，中火二期環評案才剛以迅雷不及掩耳的速度、不顧中部民眾抗議下強勢通過，郭智輝的論述顯示經濟部跟環境部已經要再次聯手，準備於12月故技重施，以光速環評鎮壓民意的布局，這是典型的中央對地方的分區政策霸凌。

王醒之怒批，郭智輝在立法院以不蓋協和四接就會缺電的說法再度以缺電恐懼威脅民眾、欺騙立委，是沒有政治道德、沒有能源專業可言的愚民論述。

王醒之指出，光是北部，近期桃園大潭電廠7、8、9號機陸續商轉後，不僅將使大潭電廠成為世界最大的燃氣火力電廠，且新增裝置容量316萬瓩，更超過北部近期除役的基隆協和電廠3、4號機與桃園長生電廠1、2號機合計的190萬瓩。況長生電廠並非單純除役，而是「更新擴建」，擴建後將較現況增加30萬瓩。何來缺電之有？

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則說，賴清德總統提出「深度節能」政策，經濟部設定「2027年節電207億度」的行動方案，以協和電廠2023年發電量23億度估算，節能目標相當於9座協和燃油電廠發電量。經濟部不積極推動實現節能目標，反用粗暴的缺電論述意圖逼國人放棄協和轉再生的盼望，著實令人失望。

蔡雅瀅說，協和新燃氣1號機預計2030年6月始商轉，2號機商轉時程更是預計在2034年之後，而2030年後夜間備用容量率均超過23%，即使扣除協和新機組仍超過20%，明顯沒有缺電問題。

王醒之呼籲，台灣如果毫無節制過度依賴高碳排的天然氣發電，且拒不檢討高耗能產業的配置，蓋再多電廠也不夠用，甚至未來面對國際碳關稅的課徵，只會讓台灣廣大中小型的產業、基層製造業勞工走進死胡同，唯有現在懸崖勒馬直接將協和電廠轉型為再生能源電廠，才是中央、地方、產業三贏的方案。

環境部表示，只要開發單位送件，環境部就會依法進行公正的審查，否認聯手鎮壓民意的說法。