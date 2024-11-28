快訊

年底新竹餐飲業倒一波？頂級甜點也撐不住 市府公布數據

賭命逃出北韓！脫北者們為何不受外界關注？

LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本

吳誠文：若學者願投入 增加核融合研究經費沒問題

中央社／ 台北28日電

「核綠共存」議題受矚，國科會主委吳誠文今天表示，國科會對各種潔淨能源的研究，一直都是持開放態度，114年度政府科技預算額度，整體達約新台幣1595億元，其中核融合研究編列大概4500萬元，只要有學者願意投入，未來經費增加是沒有問題的。

此外，川普2.0來襲，立委關切台積電在美投資「N-1」模式（以台灣最先進製程的前一代為主），恐被打破。吳誠文表示，台灣有辦法堅持此原則，先進製程技術的研究若移到全世界其他任何地方，都不可能比台灣更有效率。

立法院教育及文化委員會今天排定審查114年度中央政府總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案，吳誠文率所屬機關首長列席備詢。

國民黨立委洪孟楷質詢時指出，工商協進會日前舉辦早餐會，建議政府研議「核綠共存」的可行性，政府也表態未來只要在核安、核廢料處理和全民有共識等3原則下，對新核能技術持開放態度，且對於近年供電需求，外界也不用擔心，洪孟楷關切國科會編列相關研究經費規模為何。

吳誠文表示，國科會對各種潔淨能源的研究，一直都是持開放態度，目前學界的確有相關計畫在進行當中；114年度政府科技預算額度，整體達約1595億元，其中核融合研究編列大概4500萬元，只要有學者願意投入，未來經費增加是沒有問題的。

此外，洪孟楷、民進黨立委陳秀寳也關心，台積電在美國的投資「N-1」模式，川普將在明年重返白宮，此原則恐被打破，台灣有無辦法堅持。吳誠文回應，「我們有辦法堅持」，台灣的利益與先進技術也不會被犧牲。

吳誠文進一步說明，台灣先進半導體製造技術現在領先全球，主因台灣有非常好的推動環境，科學園區的建置、產學研官界的合作，在國外是沒有辦法找到的，也因此，先進製程技術的研究一定會根留台灣，若不留在台灣，移到全世界其他任何地方，都不可能比台灣更有效率；台灣持續把先進製造技術往前推動，對全世界都是有利的。

台積電 洪孟楷

延伸閱讀

台積2奈米出海量產後再說 最新製程仍要留在台灣

吳誠文：台積電2奈米製程赴他國投資 最快明年底討論

拳擊／林郁婷參賽資格遭質疑 洪孟楷要政府幫忙爭權利

吳誠文接受日媒專訪 未來3年每年編300億投入AI

相關新聞

郭智輝稱沒四接會缺電 環團批散播缺電恐懼、政策霸凌

經濟部長郭智輝昨天在立法院備詢時指出，假如如期增加電廠，2030年以前都不會缺電，但若協和電廠無法興建燃氣機組就會缺電。...

環境部明年水電費大漲23% 立委：錯誤能源政策所致

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管公務及基金預算。其中水電費較去...

10月景氣分數 逾半年新低

國發會昨天發布十月景氣燈號續亮「黃紅燈」，綜合判斷分數為從九月的卅四分掉到卅二分，分數創逾半年新低，僅差一分就變燈，轉亮...

去年薪資中位數52.5萬 增幅3年最少

主計總處昨天發布去年工業及服務業總薪資及薪資中位數，去年全體受僱員工平均總薪資七十點一萬元，年增百分之○點七一，增幅為近...

AI提升中華隊戰力打出12強冠軍 運動科學開啟新商機

台灣在世界棒球12強賽奪冠後，點燃全國棒球熱。你知道在頂尖職業棒球運動中，投手每投一顆球到捕手接到球的時間有多快嗎？答案是僅短短0.25秒。因此如何判別投手投出的是顆好球，並能打到它，是多麼難的一件事。現在，藉由AI等運動科技，可以找出運動員的成功密碼...

入會案遭擱置？我經貿辦：CPTPP聲明後 情勢才明朗

外媒報導，跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）執委會年度大會將擱置台灣、中國大陸入會申請案，行政院經貿辦昨表示，按慣例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。