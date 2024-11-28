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環境部明年水電費大漲23% 立委：錯誤能源政策所致

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管公務及基金預算。記者李柏澔／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管公務及基金預算。記者李柏澔／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管公務及基金預算。其中水電費較去年度增加23%，立委批環境部未審慎核實，也質疑水電費大漲就是錯誤能源政策所致。

114年度環境部預算案於「一般行政 」項下「基本行政工作維持」中「業務費 」之「水電費 」包含辦公大樓、會議中心、職務宿舍水電及電動車充電等，共編列預算 824萬5千元，較113年法定預算數668萬7千元增加115.8萬，即增加23％。

立委陳昭姿表示，今年4月的電價調漲幅度為11%，環境部的水電費增幅明顯高於前述平均漲幅，顯示該預算編列未經審慎核實。

立法院昨天審議撥補共2000億給台電，台電當下承諾，若能拿到2000億元補助，明後2年可能不會漲電價。

立委蘇清泉指出，為何環境部明年度水電開支會大增？ 就是因為錯誤能源政策所致，自己無法接受這部分，台電承諾2年不漲電價，甚至還會有500億的盈餘，台電怎麼敢開出這種承諾？環境部要促進能源改善的責任，「環境部升格後已經和經濟部平起平坐，怕什麼？」

台電 水電 環境部

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