加速創新與永續 經發局啟動轉型四部曲

近年來人工智慧科技潮流興起興起，中小企業卻也面臨勞力短缺、人才培訓不易等問題，加上高齡化社會時代來臨，數位、淨零雙軸轉型已是企業提升競爭力的決勝關鍵。新北市政府經發局表示，舉辦「引領數位轉型應用計畫」，提升中小企業的數位化及營運能力，透過轉型四部曲，期能加速企業達成創新與永續發展的目標。

經發局指出，近幾年推出數位轉型四部曲，如集結專家學者組建「中小企業輔導團」，提供專業顧問諮詢輔導服務，透過「企業產經大學」投入產業人才培育、技術輔導、開辦EMBA學院等相關課程傳授企業實戰經驗。另一方面藉由「中小企業信用保證融資貸款」與「新北永續貸」，協助企業完成資金融通。

經發局表示，雙軸轉型中，協助數位化與淨零措施至關重要，「新北市引領數位轉型應用計畫」藉由媒合系統（SI）供應商給新北的製造業廠商，協助業者找出適當的轉型方案，提升中小企業的數位化及營運能力，2022至2024年已輔導媒合175家製造業者對接數位系統供應商。另外，「Net Zero 碳健檢中心」透過實體櫃台服務、新北 LINE 減碳、新北 E 減碳信箱、提供企業碳健檢諮詢輔導，讓企業了解自身碳排放量，協助企業降低成本、節能環保，達到淨零轉型。

經發局說明，今年數位、淨零雙軸轉型的成果顯著，有專攻樂齡產品、醫療輔具器材研發製造的「北之特樂銀公司」、開發車用零件相關塑膠精密射出的「三龍產業公司」，以及有塑膠界「小鴻海」之稱的「雅文塑膠」，皆在新北市政府的媒合及輔導顧問的協助下，取得相當成果的營運效能及節電改善。

經發局進一步補充，北之特導入AI影像骨架偵測技術及會員管理系統，讓顧客在體驗輔具的過程中，發展出新的商業模式，不僅增加6家連鎖加盟店，年產值也預估提高200萬以上。三龍產業參與新北Net Zero碳健檢中心的輔導計畫，現在節電率已達到11%，減碳也超過5%，持續朝2050年整廠淨零碳排目標前進。另外，雅文塑膠導入溫室氣體盤查、能源管理系統，改用高效節能機具優化管理，可減少30%用電耗損，未來將持續跟著新北市政府的腳步，進行雙軸轉型。

經發局強調，數位、淨零是企業升級創新的基礎，也會是未來持續推動的方向，透過資源整合及輔導，協助企業掌握轉型痛點，找出最適合企業的轉型解決方案，另一方面，提供企業淨零碳排相關法規、免費諮詢服務，攜手業者面對淨零轉型挑戰，進而促使企業提升整體競爭優勢，達到經營與環境永續的雙贏目標，實現數位、淨零雙軸轉型願景！