沙烏地推「願景2030」沙國代表：歡迎深化雙邊合作

沙烏地阿拉伯近年打造「願景2030（Vision 2030）」，積極推動國家轉型與產業多樣化。沙烏地阿拉伯商務辦事處代表艾德爾（Adel F. Althaidi）表示，台沙關係密切，將以開放態度，歡迎台灣與世界各國在各項領域深度合作。

為減少對石油產業過度倚賴，沙國王儲默罕默德・沙爾曼2016年推出「願景2030」，逐步推動各項制度改革，包括教育、能源、環境、農業、衛生、社會發展、資通科技和運輸等十個關鍵領域。

沙國為我國最大的原油供應國。艾德爾表示，沙國近年來致力從各層面增加非石油經濟收入，尤其在觀光方面。2019年，沙烏地阿拉伯開放非宗教性質的國際旅客入境觀光，包含台灣在內的49個國家，可申請落地簽證或事先申請電子簽證。

艾德爾，「願景2030」計畫盼能達成觀光產值從目前占國內生產毛額（GDP）3%，提升至10%目標。同時希望在2030年之前，來自沙烏地阿拉伯國外的遊客能突破1.5億人。

艾德爾也說，沙國與中華民國有長久以來的邦誼，即使斷交後仍維持緊密關係，台灣在科技、農業方面極具優勢，也持續保持技術合作關係，沙國非常歡迎台灣與世界各國參與各領域願景合作。

台商要打進沙國市場並非易事，駐沙烏地阿拉伯前代表鄧盛平表示，不僅要面對規模更大的韓商、陸商等，若非國際知名品牌，要在當地發展，門檻不低。

不過，鄧盛平說，台灣農業技術在當地有50年以上的紮根，包括農、漁、畜牧等領域，在椰棗培養技術上也累積良好聲譽。未來台灣可在精緻農業與先進農業技術領域，提供當地更穩定大量生產經濟價值高作物，因此，他仍看好台商赴沙發展。

近期的成功案例是台灣的美砌國際企業，他們耗費3年，成功取得沙烏地基本本工業集團（SABIC）子公司，沙烏地基礎農業營養素公司（SABIC-AN）的標案，是華人社會唯一拿下具沙國官方企業性質標案的公司。

美砌國際企業執行長許家祥說，他們將台灣農業與AI技術結合，吸引到沙國官方企業的關注。這個工程案從註冊成為該公司合格供應商、取得競標資格，到執行完工，過程非常辛苦。

許家祥說，所幸他深耕海灣國家多年，掌握當地文化、積極「搏感情」，在台沙兩國駐外單位協助下，終於在今年11月順利完工，是台沙在2030願景架構交流下的試金石。