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入會案遭擱置？我經貿辦：CPTPP聲明後 情勢才明朗

聯合報／ 記者余弦妙／台北報導
台灣在2021年9月22日申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），迄今已經三年。 聯合報系資料照
台灣在2021年9月22日申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），迄今已經三年。 聯合報系資料照

外媒報導，跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）執委會年度大會將擱置台灣、中國大陸入會申請案，行政院經貿辦昨表示，按慣例大會結束後，ＣＰＴＰＰ會發表聯合聲明，屆時才會比較明朗，現在不便多做評論。

但經貿辦官員強調，台灣遵循「奧克蘭三原則」，符合ＣＰＴＰＰ高標準，台灣參與可協助強化供應鏈韌性，呼籲成員國不應有政治考量。

經貿辦表示，ＣＰＴＰＰ部長級執委會在加拿大溫哥華當地時間十一月廿七日至廿八日舉行，待ＣＰＴＰＰ執委會有結果後，經貿辦才會對外回應。

經貿辦官員說，往年ＣＰＴＰＰ都會召開會議，目前外媒所提台灣申請案會被擱置，由於會議尚未真正召開，不便多做評論，但根據慣例，在大會結束後，ＣＰＴＰＰ都會有一個聯合聲明，屆時會有比較明確的消息。

根據規定，ＣＰＴＰＰ入會案須遵循「奧克蘭三原則」，包括必須完全符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體ＣＰＴＰＰ成員共識決定。經貿辦先前表示，對於加入ＣＰＴＰＰ，台灣已做好準備，且我方也已透過多邊、雙邊等架構推展入會進度，持續遊說，包括安排與成員國間的雙邊會談，且我國在國內法規上皆已盤點完畢，法律面都與國際接軌，國內相關單位也與利害關係團體完成溝通。

CPTPP 台灣申請案 經貿

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