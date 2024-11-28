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CPTPP擱置兩岸入會案 經貿辦將密切關注情勢

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

外媒報導，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會將擱置台灣、中國大陸入會申請案，行政院經貿辦昨（27）日表示，按慣例大會結束後，CPTPP會發表聯合聲明，屆時才較明朗，現在不便多做評論，將密切關注情勢。

經貿辦官員強調，台灣遵循「奧克蘭三原則」，符合CPTPP高標準，台灣參與可協助強化供應鏈韌性，呼籲成員國不應有政治考量。

經貿辦表示，CPTPP部長級執委會在加拿大溫哥華當地時間11月27日至28日舉行，相當於台北28日至29日，待CPTPP執委會有結果後，經貿辦才會對外回應。

經貿辦官員表示，往年CPTPP都會召開會議，目前外媒所提台灣申請案會被擱置，由於會議尚未召開，不便多做評論，但根據慣例，在大會結束後，CPTPP都會有一個聯合聲明，屆時會有比較明確的消息。

根據規定，CPTPP入會案須遵循「奧克蘭三原則」，包括必須完全符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定。經貿辦先前表示，對於加入CPTPP，台灣已做好準備，且我方也已透過多邊、雙邊等架構推展入會進度，持續遊說，包括安排與成員國間的雙邊會談，且我國在國內法規上皆已盤點完畢，法律面都與國際接軌，國內相關單位也與利害關係團體完成溝通。

官員說，雖目前CPTPP尚未針對台灣成立工作小組，但成員國都同意台灣貿易符合高標準門檻和遵循貿易承諾，然而申請過程仍應尊重CPTPP，成員國有一定共識，才會對外表達意見。

CPTPP 加拿大

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