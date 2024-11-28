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川普將對墨、加、大陸加徵關稅 經部：助台廠轉移陣地

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

美國準總統川普揚言對中國大陸、加拿大、墨西哥加徵關稅，經濟部長郭智輝昨（27）日表示，將協助台商轉移陣地，並延長投資台灣三大方案至2027年底，目標吸引台商投資6,000億元。

郭智輝昨日赴立法院經濟委員會報告明年度預算並備詢，多位立委關注川普關稅新政對台灣產業影響。郭智輝表示，川普執政後除提高關稅，匯率及利息產生很大變化，對經濟影響滿大，經濟部將協助台商轉移陣地。

郭智輝表示，部分台廠雖已前往墨西哥投資，但墨國和美國新墨西哥州邊界，有的只隔一條街，若美國對墨國加徵25%關稅，業者會自己衡量，雖業者因土地或人力等誘因赴墨西哥投資，但移到美國去，美國也將降低企業所得稅。

國民黨立委葉元之質詢郭智輝是要幫助台商移到美國？也是「移美論」？郭智輝表示，當然是，事實上可能不等經濟部幫助，業者自己就會去了。就如同他曾說的「桃李不言，下自成蹊」。

郭智輝表示，經濟部將根據台商目標市場導向提供協助，若是以歐美為目標市場，協助轉到歐美友善國家。他強調，經濟部協助主要有兩方向，一是低成本化，未來製造業要接近客戶；二是加值化，提高附加價值。

郭智輝提到，川普提出加徵關稅外，匯率及利息產生很大變化，這些對經濟影響頗大，經濟部保護台商，但如在中國大陸或越南的台商，經濟部都會提供協助，要看廠商客戶是否為美國，他認為，以美國為目標市場者較會受影響。郭智輝表示，川普加徵關稅，電子製造服務業（EMS）可能會比較緊張，但電子製造業者大多在德州、新墨西哥州附近投資，相信業者會有因應對策，經濟部將與產業共商對策。

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