10月景氣續亮黃紅燈 國發會：下月審慎樂觀

台灣在世界棒球12強賽奪冠後，點燃全國棒球熱。你知道在頂尖職業棒球運動中，投手每投一顆球到捕手接到球的時間有多快嗎？答案是僅短短0.25秒。因此如何判別投手投出的是顆好球，並能打到它，是多麼難的一件事。現在，藉由AI等運動科技，可以找出運動員的成功密碼...

2024-11-28 06:00