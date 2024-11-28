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10月景氣續亮黃紅燈 國發會：下月審慎樂觀

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會27日發布10月景氣燈號，雖續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈。圖為台北街頭民眾逛街購物。 圖／聯合報系資料照片
國發會27日發布10月景氣燈號，雖續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈。圖為台北街頭民眾逛街購物。 圖／聯合報系資料照片

國發會昨（27）日發布10月景氣燈號，雖續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈，但景氣對策信號綜合判斷分數較9月減少2分，回落至32分，為近七個月最低，來到黃紅燈最下緣。

10月景氣分數再掉分，國發會經濟發展處長邱秋瑩分析，主要受三大因素影響。首先，10月工業生產指數表現較不理想，主因月初、月底颱風來襲，放颱風假，導致部分廠商工作天數減少；第二，石化業產能競爭，實施產線排休，也使製造業銷售量指數表現不如預期，分數各減1分；第三，鋼鐵、化學材料市場需求貧乏。

景氣分數連二月掉分，10月32分已是黃紅燈最下緣，對於11月景氣燈號是否可能變燈，轉為綠燈？邱秋瑩分析，國內景氣仍然處於穩定復甦道路上，10月掉分屬短期因素，基本上仍審慎樂觀，第4季內需應能持穩，出口則在新興高科技應用和雲端運算支撐下，亦可維持一定成長動能，不過景氣燈號變化，仍須再觀察。

邱秋瑩表示，年底為傳統銷售旺季，除有百貨周年慶等各式節慶活動促銷外，加上電子新品推出，「對年底前的內需表現審慎樂觀」。

外貿部分，邱秋瑩表示，大家都關切川普關稅新政對貿易影響，不過仍得看關稅政策實施進程，以及最後實施情形是否如川普所宣稱，且美國政府若採取關稅新政，還需一定行政程序，以川普上一任對中國大陸採取關稅措施為例，當時美國政府有舉辦公聽會，避免對當地民生產業產生重大衝擊。

川普 景氣燈號 關稅

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