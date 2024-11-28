快訊

聯合報社論／民進黨德不配位，賴政府貪腐欺壓肆無忌憚

感恩節前交易清淡 道瓊下跌138點、輝達和戴爾拖累那指

去年薪資差距12年最小 薪資中位數52.5萬元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處27日公布去年受僱員工薪資中位數52.5萬元（月薪約為4.4萬元），較前一年增加0.7萬元、年增1.22%，增幅是近三年來最低。 聯合報系資料照片
主計總處27日公布去年受僱員工薪資中位數52.5萬元（月薪約為4.4萬元），較前一年增加0.7萬元、年增1.22%，增幅是近三年來最低。 聯合報系資料照片

主計總處昨（27）日公布去年受僱員工薪資中位數52.5萬元（月薪約為4.4萬元），較前一年增加0.7萬元、年增1.22%，增幅是近三年來最低；最高薪10%薪資是最低薪10%的4.05倍，較前一年4.21倍收斂，差距是12年來最小。

至於薪資中位數對平均數比值，去年提高至0.749，是十年來首次提高，主要仍是去年高薪者獎金較少，極端高薪現象下降。

不過去年全體受僱員工全年總薪資低於平均數的員工比率為68.67％，雖較2022年的68.85％略呈下滑，但比率仍偏高。

若以去年受僱員工842.3萬人數計算，等於仍有578.4萬人低於平均總薪資70.1萬元。

主計總處表示，主因去年景氣趨緩，終端需求疲軟，製造業分紅獎金減少，高薪族群薪資增幅較低，但最低工資持續調漲帶動低薪族群薪資，使高薪族與低薪族薪資差距明顯縮小。

統計顯示，全體受僱勞工842.3萬人，以全年總薪資中位數52.5萬元區分，有421.15萬的受僱者，年薪在此之下，月薪不到4.4萬元。

低薪 薪資

延伸閱讀

又是竹科！去年新竹市本國勞工平均總薪資達122.9萬元奪冠

112年薪資中位數52.5萬元…高低薪差距縮小到4.05倍 12年來最低

你喜歡動物嗎？金門野保協會跨海招募新血 月薪4萬起

榮民公司已結束5年 立委爆：臨時人員月薪高達7.3萬元

相關新聞

10月景氣續亮黃紅燈 國發會：下月審慎樂觀

國發會昨（27）日發布10月景氣燈號，雖續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈，但景氣對策信號綜合判斷分數較9月減少2分，回落至3...

10月景氣分數 逾半年新低

國發會昨天發布十月景氣燈號續亮「黃紅燈」，綜合判斷分數為從九月的卅四分掉到卅二分，分數創逾半年新低，僅差一分就變燈，轉亮...

去年薪資中位數52.5萬 增幅3年最少

主計總處昨天發布去年工業及服務業總薪資及薪資中位數，去年全體受僱員工平均總薪資七十點一萬元，年增百分之○點七一，增幅為近...

運動科學開啟新商機 AI提升中華隊戰力打出世界冠軍

台灣在世界棒球12強賽奪冠後，點燃全國棒球熱。你知道在頂尖職業棒球運動中，投手每投一顆球到捕手接到球的時間有多快嗎？答案是僅短短0.25秒。因此如何判別投手投出的是顆好球，並能打到它，是多麼難的一件事。現在，藉由AI等運動科技，可以找出運動員的成功密碼...

入會案遭擱置？我經貿辦：CPTPP聲明後 情勢才明朗

外媒報導，跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）執委會年度大會將擱置台灣、中國大陸入會申請案，行政院經貿辦昨表示，按慣例...

CPTPP擱置兩岸入會案 經貿辦將密切關注情勢

外媒報導，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會將擱置台灣、中國大陸入會申請案，行政院經貿辦昨（27）日表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。