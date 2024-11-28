去年薪資差距12年最小 薪資中位數52.5萬元

主計總處昨（27）日公布去年受僱員工薪資中位數52.5萬元（月薪約為4.4萬元），較前一年增加0.7萬元、年增1.22%，增幅是近三年來最低；最高薪10%薪資是最低薪10%的4.05倍，較前一年4.21倍收斂，差距是12年來最小。

至於薪資中位數對平均數比值，去年提高至0.749，是十年來首次提高，主要仍是去年高薪者獎金較少，極端高薪現象下降。

不過去年全體受僱員工全年總薪資低於平均數的員工比率為68.67％，雖較2022年的68.85％略呈下滑，但比率仍偏高。

若以去年受僱員工842.3萬人數計算，等於仍有578.4萬人低於平均總薪資70.1萬元。

主計總處表示，主因去年景氣趨緩，終端需求疲軟，製造業分紅獎金減少，高薪族群薪資增幅較低，但最低工資持續調漲帶動低薪族群薪資，使高薪族與低薪族薪資差距明顯縮小。

統計顯示，全體受僱勞工842.3萬人，以全年總薪資中位數52.5萬元區分，有421.15萬的受僱者，年薪在此之下，月薪不到4.4萬元。