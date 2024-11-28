快訊

聯合報社論／民進黨德不配位，賴政府貪腐欺壓肆無忌憚

感恩節前交易清淡 道瓊下跌138點、輝達和戴爾拖累那指

聽新聞
0:00 / 0:00

去年薪資中位數52.5萬 增幅3年最少

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨天發布去年工業及服務業總薪資及薪資中位數，去年全體受僱員工平均總薪資七十點一萬元，年增百分之○點七一，增幅為近七年最低；薪資中位數五十二點五萬元，年增百分之一點二二，增幅是近三年最低。至於最高薪百分之十總薪資與最低總薪資百分之十差距四點○五倍，較前一年四點二一倍縮小，為一○一年發布統計以來的十二年來最低。

主計總處官員表示，雖然疫情後內需服務業表現良好，帶動薪資成長，但製造業景氣趨緩、面臨去化庫存壓力，製造業訂單下滑、受僱員工也減少，表現受到壓抑，因此去年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數雖較前年成長，但年增幅僅百分之一點二二。

至於高低薪資差距縮小至四點○五倍，官員說，主要是因為去年景氣趨緩，終端需求疲軟，製造業分紅獎金少，最高薪者總薪資不增反減，但基本工資帶動低薪者加薪，因此差距明顯縮小。

此外，去年總薪資低於平均數占比百分之六十八點六七，雖較前一年百分之六十八點八五下降，但降幅有限，若以去年受僱員工八四二點三萬人計算，等於仍有五七八點四萬人低於平均總薪資七十點一萬元，占比仍偏高。

至於薪資中位數占平均數比值，去年提高到○點七四九，是十年來首次提高，主要仍是去年高薪者獎金較少，極端高薪現象下降。

主計總處統計，因全球景氣趨緩，終端市場需求疲軟，惟內需產業因疫後消費動能回升，一一二年工業及服務業全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）全年總薪資（含經常性與獎金等非經常性薪資）中位數為五十二點五萬元，較一一一年增加百分之一點二二，也就是去年仍有四百二十一萬名受僱者總薪資達到五十二點三萬元。

縣市方面，去年本國籍全時受僱者總薪資中位數最高的，仍由新竹科學園區坐落的新竹市以八十四點五萬元奪冠，其次是新竹縣的七十一點六萬元，台北市以七十點八萬元排名第三。

官員說，縣市分類是指位於各縣市工業及服務業工作場所僱用員工的薪資水準，統計結果易受縣市產業結構發展影響。以新竹市為例，主要行業是資訊電子工業，員工占比百分之四十一點五，薪資中位數一三七點九萬元，平均數更達一八六萬元。

景氣 薪資 製造業

延伸閱讀

議員籲加碼獎勵郭俊麟至50萬元 竹市府：再研議

又是竹科！去年新竹市本國勞工平均總薪資達122.9萬元奪冠

112年薪資中位數52.5萬元…高低薪差距縮小到4.05倍 12年來最低

中油社區盼採民生用電計價 陳其邁允與經部協商解決

相關新聞

10月景氣續亮黃紅燈 國發會：下月審慎樂觀

國發會昨（27）日發布10月景氣燈號，雖續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈，但景氣對策信號綜合判斷分數較9月減少2分，回落至3...

10月景氣分數 逾半年新低

國發會昨天發布十月景氣燈號續亮「黃紅燈」，綜合判斷分數為從九月的卅四分掉到卅二分，分數創逾半年新低，僅差一分就變燈，轉亮...

去年薪資中位數52.5萬 增幅3年最少

主計總處昨天發布去年工業及服務業總薪資及薪資中位數，去年全體受僱員工平均總薪資七十點一萬元，年增百分之○點七一，增幅為近...

運動科學開啟新商機 AI提升中華隊戰力打出世界冠軍

台灣在世界棒球12強賽奪冠後，點燃全國棒球熱。你知道在頂尖職業棒球運動中，投手每投一顆球到捕手接到球的時間有多快嗎？答案是僅短短0.25秒。因此如何判別投手投出的是顆好球，並能打到它，是多麼難的一件事。現在，藉由AI等運動科技，可以找出運動員的成功密碼...

入會案遭擱置？我經貿辦：CPTPP聲明後 情勢才明朗

外媒報導，跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）執委會年度大會將擱置台灣、中國大陸入會申請案，行政院經貿辦昨表示，按慣例...

CPTPP擱置兩岸入會案 經貿辦將密切關注情勢

外媒報導，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會將擱置台灣、中國大陸入會申請案，行政院經貿辦昨（27）日表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。