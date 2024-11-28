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10月景氣分數 逾半年新低

聯合報／ 記者林海／台北報導
十月景氣綜合判斷分數掉到卅二分，分數創逾半年新低，僅差一分就變燈，官員表示對年底前的內需審慎樂觀。圖為台北街頭民眾逛街購物。記者林伯東／攝影
十月景氣綜合判斷分數掉到卅二分，分數創逾半年新低，僅差一分就變燈，官員表示對年底前的內需審慎樂觀。圖為台北街頭民眾逛街購物。記者林伯東／攝影

國發會昨天發布十月景氣燈號續亮「黃紅燈」，綜合判斷分數為從九月的卅四分掉到卅二分，分數創逾半年新低，僅差一分就變燈，轉亮代表穩定的「綠燈」。

國發會經濟發展處長邱秋瑩表示，國內景氣維持成長，但全球經濟仍存在美國新任總統之經貿政策、地緣政治衝突等不確定因素，對國內景氣影響仍須密切留意。

邱秋瑩表示，受到鋼鐵、化學材料市場需求平疲、產線排休、颱風干擾等因素影響，工業生產指數轉為黃紅燈，製造業銷售量指數轉為綠燈，但這是屬於短期因素。此外，領先指標回溯後累計跌幅百分之一點○三，同時指標約與上月持平，累計微幅下跌百分之○點○○四，卅二分的綜合判斷分數，也是今年四月以來的新低。

由於卅二分已經是黃紅燈的最下緣，未來是否有可能進一步降為綠燈？邱秋瑩說，目前景氣還是處於穩定復甦的道路上，而第四季是傳統銷售旺季、除了百貨零售業以外，電子新品的推出，都讓經濟維持一定的成長動能，年底前的內需表現都還是審慎樂觀。

外貿方面，邱秋瑩指出，大家都關切美國新任總統川普上任後的關稅新政，但對貿易影響，還是要看政策的實施進程，以及是否真的如川普目前的言論相同。加上關稅也需要行政程序，川普第一任時，關稅政策也經過公聽會，因此川普也會顧慮到美國本土企業的感受，且台美企業互利互補，川普主要目的會是針對大陸產品，因此台美還是可以維持穩定的經貿關係。

展望未來，國發會指出，國際貨幣基金（ＩＭＦ）等國際機構普遍預測明年全球貿易量成長率將較今年提升，顯示終端需求維持復甦趨勢，加上ＡＩ、高效能運算等新興科技應用持續推展，出口成長態勢可望延續。消費方面，隨國內就業市場穩定，企業獲利轉佳，帶動調薪及獎金發放意願等因素，將維繫民間消費動能，但全球經濟仍存在美國新任總統的經貿政策、地緣政治衝突等不確定因素，對國內景氣影響仍須密切留意。

川普 景氣燈號 美國

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