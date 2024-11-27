台灣精品獎聚焦AI創新 資通訊產品突破5成占大宗

第33屆台灣精品獎典禮今天登場，今年共有155家企業、共計286件產品獲獎，其中有30件奪得金銀質獎。經濟部表示，今年獲獎產品以資通訊產品最大宗、突破5成，應用領域涵蓋人工智慧（AI）新技術、永續發展和創新等。

第33屆台灣精品獎今天舉辦頒獎典禮，經濟部次長陳正祺、外貿協會董事長黃志芳、各國駐台使節、產學界等人出席，巴黎奧運羽球男雙金牌組合李洋與王齊麟也受邀頒獎，為活動的一大亮點。

經濟部國際貿易署表示，今年台灣精品獎共有155家企業、286件產品，從研發、設計、品質、行銷等4大評選面向嚴格檢視，脫穎而出獲得台灣精品獎的殊榮，成為台灣產業的傑出代表，並將以「台灣精品」作為共同品牌，進行國際行銷，進一步提升台灣產業在全球市場的形象與競爭力。

貿易署表示，入圍第二階段台灣精品金銀質獎選拔的產品，通過來自美、英、德、日等國及台灣專家評審的再次檢驗，最終由宏碁智醫股份有限公司、華碩電腦股份有限公司、巨大機械工業股份有限公司、明昌國際工業股份有限公司等企業，共10件產品榮獲金質獎，另有20件獲得銀質獎。

陳正祺致詞表示，政府積極推動五大信賴產業及綠色轉型政策，期盼善用台灣在全球供應鏈的關鍵地位優勢，積極推動AI產業化及產業AI化。近年經濟部更擴大貿易支援，協助台灣企業透過分散市場來降低風險、進行海外布局，提升企業在國際的能見度。

觀察今年獲獎產品中，貿易署表示，資通訊產品突破5成，包括生成式AI訓練工作站與解決方案，其次為機械及零組件類、家用設備及五金建材類、精密儀器及醫療健康器材類；此外，健康醫療產業也運用AI與物聯網技術，提高健康檢測與護理工作的準確性。