台金聯董座：住宅趨勢反轉 銀行縮減房貸…工業地前途佳
台灣金聯資產管理公司釋出4.5萬坪北港工業用地將於12月1日起公開標售。代理董事長郭文進指出，近期房市住宅趨勢反轉，主因政策開始見效及貸款取得因素，但工業用或商用地產價格則未跌，未來銀行貸款住宅金額會降低，空出額度貸放給工商企業，這是健康發展。
郭文進表示，住宅市場已出現反轉，交易量縮；價格方面，新興重劃區有向下盤整空間，蛋黃區仍會持穩。未來台灣金聯會繼續推動平價宅。
「工業用地還是很有前途」，郭文進指出，在川普2.0之下，廠商會選擇利率低的地方生產，現在不只中國大陸，越南、加拿大、墨西哥等對美順差多的地方都可能被加徵關稅，至於台灣晶片以後在美國生產增加，且會進口更多國防設備，對美的貿易順差會減少，應該不至於被列為高關稅地區。
因此，他認為海外台商對工業用地需求看增，近期拜訪中部好幾次，甚至有廠商考慮「烏克蘭重建商機」而設廠。不論傳統產業、科技廠商或傳統廠商，對於工業用地將持續有需求。
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