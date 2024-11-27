紅海危機仍在 海運業者不會冒然返回紅海

美國總統拜登（Joe Biden）27日發表，以色列與黎巴嫩政府已接受一個能「中止雙方發生毀滅性衝突」的協議。國內的航運業者分析，紅海危機是葉門叛軍胡塞組織（Houthi）攻擊船舶，跟黎巴嫩協談無關，目前各家都不會冒然返回紅海。

雖然市場解讀區域緊張會抒解，航運市場將面臨供過於求的考驗，貨櫃三雄今天股價跳水，長榮（2603）收盤時來到214元，重挫逾6.7%，陽明海運（2609）股價為71.7元，跌幅為5.9%，萬海（2615）股價為84.5元，下滑5.8%。

國內的航運業者指出，航運市場多空因素交織，需持續觀察，即使以黎衝突暫緩，然而中東的地緣政治多變，船公司至少明年首季繼續繞行好望角的航路不變，所以第1季市場供、需依舊吃緊，還有趕在關稅前出貨的出貨潮可期。

另外，物流業者也指出，中東、俄烏戰爭如果落幕，對航運市場其實是好事，重建需求帶動的物流成長，可望先後挹注散裝接著就是各種民生物資需求，貨櫃輪業者就會開始受惠。