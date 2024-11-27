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NCC修法有線電視業者跨區經營寬頻 未來成本恐墊高

中央社／ 台北27日電

今年以來有線電視系統業者紛紛申請跨區經營寬頻，引發關注。NCC今天通過「公眾電信網路設置申請及審查辦法」修正草案，未來業者申請跨區經營寬頻，提供服務範圍，原則上須以「縣市」為最小單位，預告期約60天。修正草案未來若實施，形同墊高有線電視業者跨區經營門檻。

近年OTT崛起，有線電視業者面臨減線潮壓力，業者為求轉型，積極往寬頻服務發展，依據現有法規，有線電視業者若要申請跨區經營寬頻，須向NCC申請核准，不過今年中嘉旗下系統申請到桃園中壢提供寬頻，引起關注。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過「公眾電信網路設置申請及審查辦法」第13條、第17條、第19條修正草案，新增陸纜電路出租服務的公眾電信網路設置，原則以直轄市、縣（市）為最小設置區域。

NCC表示，擔心系統業者以提供電信服務為由，繞過監理機制，業者可能只挑人口紅利區做寬頻服務，恐影響市場秩序與公平競爭，因此提出修正草案。也就是說，以中嘉案例來說，不能只做中壢，若跨出北桃園，就是整個桃園都要做網路建設。

NCC補充，修正草案也有排除條款，像是台鐵等公用事業，因為台鐵鐵路沿線也設有不少光纖，主要作為其業務專用網路，有多餘頻寬才會拿出來出租，這類型規定相同，不受這次修法影響。

NCC 中嘉案 有線電視

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