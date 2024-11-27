賴總統：記帳士在未來經濟發展上將扮關鍵力量

賴清德總統今出席「中華民國記帳士公會全國聯合會第五屆第二次會員代表大會」時表示，中小企業是台灣經濟的重要支柱，明年政府將投入116億元，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助中小微企業升級轉型；相信每一位記帳士在台灣未來的經濟發展上，勢必將發揮更關鍵的力量。

賴總統致詞時表示，非常高興參加記帳士公會全聯會會員大會。長期以來，全聯會對台灣的稅制、稅政改革，提出許多寶貴的建言，也協助政府推動各項政策，他要對各位的貢獻致上最深的感謝。

賴總統指出，隨著稅制變革以及交易模式的推陳出新，納稅事務更加專業化、複雜化，記帳士在維護納稅義務人權益上也扮演更重要的角色。例如，去年企業或團體委託記帳士辦理各項稅務申報或申請案件的家數已經超過31萬，其中，辦理所得稅結算申報案件超過19萬件，辦理營業稅申報案件也超過25萬件。顯示出記帳士是企業與稅務機關之間不可或缺的重要橋梁，對於提高稅務申報的正確性也有非常大的貢獻。

賴總統提到，近年來財政部積極推動電子發票，他要感謝在全聯會和會員的協助之下，企業導入電子發票的家數已經從去年10月的52萬多家，增加到今年同期的61萬多家，增加幅度達到17%，共同努力落實「2050淨零轉型」的目標。

賴總統強調，中小企業是台灣經濟的重要支柱，明年政府將投入116億元，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助中小微企業升級轉型，提升經營體質和生產力，進一步邁向國際市場。相信每一位記帳士在台灣未來的經濟發展上，勢必將發揮更關鍵的力量。