賴總統：明年投入116億助企業數位、淨零雙軸轉型
賴清德總統昨天接見「中華民國第47屆、海外華人第33屆創業楷模暨創業相扶獎得獎人」時表示，明年政府將投入116億元，幫助企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，同時提供普惠貸款、租稅優惠以及信保機制等三項配套措施。
賴總統致詞時，首先歡迎「創業楷模」及「創業相扶」得獎人來到總統府。賴總統表示，「創業楷模」選拔已經邁入第47年，所有得獎人除打造亮眼的品牌和產品，也積極回饋社會，善盡社會責任，這樣的創業家精神是業界楷模，也是台灣中小企業表率和學習對象。像是加雲聯網總經理廖佑晟專注在智慧變電所和新能源管理，也和西門子合作新能源技術，希望廖為台灣智慧電網及綠能產業繼續貢獻心力。
賴總統表示，面對資訊多元、科技快速進步時代，政府正在努力，推動下一波經濟改革與成長。行政院已經成立經濟發展委員會，與工商界、中小企業、金融、創業界先進們共同討論國家政策方向，希望落實創新經濟、均衡台灣以及包容成長三大目標。
賴總統強調，尤其中小企業、微企業、傳產都是台灣經濟發展的重要基石，明年政府將投入116億元，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，幫助企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路。同時提供普惠貸款、租稅優惠以及信保機制等三項配套措施，由經濟部建立單一服務窗口，以最簡便、直接的方式提供企業服務，這些也都適用在企業創新方面。
賴總統說，政府知道企業求才若渴，因此打造了「促進產學連結合作育才平台」，希望鼓勵企業提供見習或實習機會，促進產業人力媒合；也會加強人才培育工作，為企業注入新血、強化動能。他要請經濟部持續掌握產業需求，給予中小微企業更多支持，也幫助新創企業站穩腳步逐步茁壯，也歡迎各位先進提供寶貴意見供政府參考，為國家發展貢獻心力，發揮最大效果。
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