2023年全國縣市薪資排名出爐 「這二縣市」狠甩台北市

主計總處27日公布2023年全國各縣市薪資排名，新竹市平均年薪122.9萬元蟬聯第一，其次是新竹縣98.5萬元排名第二，也接近百萬年薪，台北市90.9萬元排第三，薪資前三高的縣市排名和前一年相同。

主計總處表示，新竹縣、市薪資之所以高，是受惠於科學園區的半導體、資訊電子工業，台北市則是因為金融保險業、各國企業總部的所在地，因此受僱員工去年平均年薪在各縣市裡名列第三。

主計總處還只出，新竹縣、市「薪」情好，並不是近幾年的事，自2018年有這項統計以來，前三名的排名，六年來都沒變。

若從總薪資增幅來看，2023年總薪資中位數增幅最大的是花蓮縣4.72%，該縣市以運輸倉儲業員工占比18.6%最大宗，其次是住宿餐飲業占14.6%，因此其去年薪資增幅應與內需觀光暢旺有關。