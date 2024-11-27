接見創業楷模 總統：114年投入116億助企業轉型

總統賴清德今天接見創業楷模暨創業相扶獎得獎人表示，明年政府將投入116億元，幫助企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，同時提供普惠貸款、租稅優惠以及信保機制等3項配套措施；也會打造「促進產學連結合作育才平台」，加強人才培育工作，為企業注入新血、強化動能。

總統下午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見中華民國第47屆、海外華人第33屆創業楷模暨創業相扶獎得獎人，總統致詞時，首先歡迎「創業楷模」及「創業相扶」得獎人到總統府，感謝大家不畏艱難以創新和創造力，為市場帶來新產品和服務，也促進國家經濟發展。

總統指出，「創業楷模」選拔已經邁入第47年，所有得獎人除打造亮眼的品牌和產品，也積極回饋社會，善盡社會責任，這樣的創業家精神是業界楷模，也是台灣中小企業表率和學習對象。像是加雲聯網總經理廖佑晟專注在智慧變電所和新能源管理，也和西門子合作新能源技術，希望廖佑晟為台灣智慧電網及綠能產業繼續貢獻心力。

他並說，面對資訊多元、科技快速進步時代，政府正在努力，推動下一波經濟改革與成長。行政院已經成立「經濟發展委員會」，與工商界、中小企業、金融、創業界先進們共同討論國家政策方向，希望落實「創新經濟」、「均衡台灣」以及「包容成長」3大目標。

總統強調，尤其中小企業、微企業、傳產都是台灣經濟發展的重要基石，明年政府將投入新台幣116億元，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，幫助企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路。同時提供普惠貸款、租稅優惠以及信保機制等3項配套措施，由經濟部建立單一服務窗口，以最簡便、直接的方式提供企業服務，這些也都適用在企業創新方面。

總統說，政府知道企業求才若渴，因此打造了「促進產學連結合作育才平台」，希望鼓勵企業提供見習或實習機會，促進產業人力媒合；也會加強人才培育工作，為企業注入新血、強化動能。

他要請經濟部持續掌握產業需求，給予中小微企業更多支持，也幫助新創企業站穩腳步逐步茁壯，也歡迎提供寶貴意見供政府參考，為國家發展貢獻心力，發揮最大效果。