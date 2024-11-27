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你有領到嗎？2023年薪中位數52.5萬 高低薪差距12年最低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處27日公布2023年受僱員工薪資中位數統計，全體受僱員工全年總薪資中位數為52.5萬元（平均每月約4.4萬元），較前一年增加0.7萬元、年增1.22%；平均總薪資70.1萬元、年增0.71%。

此外，最高薪10%薪資與最低薪資10%薪資差距，縮小到4.05倍，不僅較前一年4.21倍縮小，也是2012年發布統計以來，12年來最低，高低薪差距明顯縮小。

至於薪資中位數對平均數比值，2023年則是提高到0.749，是十年來首次提高，主要仍是去年高薪者獎金較少，極端高薪現象下降。

不過，2023年全體受僱員工全年總薪資低於平均數之員工比率68.67％，雖有較2022年的68.85％略呈下滑，顯示低於平均薪資的人數有所改善，但比率仍偏高。若以去年受僱員工842.3萬人數計算，等於仍有578.4萬人低於平均總薪資70.1萬元。

主計總處表示，主要是因為去年景氣趨緩，終端需求疲軟，製造業分紅獎金減少，高薪族群薪資增幅較低，但基本工資持續調漲帶動低薪族群薪資，使得高薪族與低薪族薪資差距明顯縮小。

統計還顯示，目前全體受僱勞工有842.3萬人，以全年總薪資中位數52.5萬元區分，有421.15萬的受僱者，年薪在這之下，月薪不到4.4萬元。

其中，含較多部分工時員工的行業，全年總薪資中位數多半偏低，教育業（不含小學以上各級學校）37萬元及其他服務業（如美容美髮及用品維修等） 則是38.3萬元。

至於全年總薪資中位數居高的行業，則有電力及燃氣供應業110.7萬元、金融及保險業101.6萬元。

低薪 薪資

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