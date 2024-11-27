影／不滿船員權益受損 中運工會號召200多人包圍中鋼大樓

中鋼公司旗下的中鋼運通公司，遭船員控訴近年減少台籍船員雇用、今年7月更無預警中斷定期台籍船員的勞健保，導致超過百名船員權益受損。中鋼運通工會今天下午號召船員、眷屬200多人，分乘汽、機車包圍繞行中鋼大樓表達抗議，警方2度舉牌警告違法，中鋼運通工會怒喊明年元旦要到總統府前參加升旗，「讓賴總統看到我們的訴求」。

中鋼通運公司管理處協理孟慶君說，中運公司自成立以來和國內其他航商做法一致，皆採行「定期契約」形式雇用船員。中運公司與中運工會雙方已啟動協商會議，中運公司已承諾台籍船員受雇比例將維持在國內同等規模航商中之最高比例，另亦將逐步調降陸籍船員受雇人數，呼籲中運工會應本於理性、誠信、尊重協商共識及依法行政的原則，共創航運可永續的產業環境。

中鋼運通工會表示，中鋼運通自今年7月起，28年來首度無預警將下船等候再次派船的上百位台灣船員中斷勞健保，更搭配拖延讓台灣船員再度上船工作，同時優先派用中國船員取代台灣船員，以變相逼退的手段，已讓上百名台灣船員工作權與勞動權益受嚴重侵害，家庭生計也陷入困境。

中鋼運通工會除了已透過罷工投票程序，取得台灣海運史上首次船員合法罷工權外，上月也大規模動員上百名船員及家屬，北上前往勞動部陳抗，要求時任勞動部何佩珊，出面解決準國營公司帶頭打壓台灣船員工作權的嚴重問題。

中鋼運通工會說，雖然在勞動部、經濟部、高雄市勞工局等單位同時參與下，中運公司與工會在上星期曾進行過1次勞資協商，但在工會與船員最關切的「保障工作權」、「恢復遭斷保的勞健保」等關鍵議題，至今仍無實質進展。

中鋼運通工會今天下午由200多名船員、眷屬，分乘50輛機車、20多輛汽車，包圍繞行中鋼大樓，並在中鋼大樓前鳴按喇叭、大喊「我們的雇主是中鋼」、「恢復勞健保」、「保障工作權」，前立委賴香伶也到場聲援。

中鋼運通工會要求將陳情書遞交給中鋼高層，中鋼由事業發展處長黃富昌出面，理事長王慶宏憤而將陳情書丟在地上。中鋼通運工會研究員陳柏謙質問黃富昌「能否盡速恢復船員的工作，並恢復他們被中斷的勞健保」。黃富昌回說，中運一切都會依法行政及執行。