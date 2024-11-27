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工會號召百車圍中鋼總部抗議 中鋼運通：遺憾難接受

中央社／ 高雄27日電
中鋼運通工會理事長王慶宏（右）與船員、眷屬，今天下午在中鋼大樓前方，表達希望保障船員工作權、勞健保復保、台灣船員優先派船等訴求。聯合報系記者王勇超／攝影
中鋼運通工會理事長王慶宏（右）與船員、眷屬，今天下午在中鋼大樓前方，表達希望保障船員工作權、勞健保復保、台灣船員優先派船等訴求。聯合報系記者王勇超／攝影

中鋼運通企業工會今天動員上百輛汽機車包圍高雄中鋼大樓，要求恢復工作權跟勞健保。公司回應，工會應尊重協商共識及依法行政原則，對於抗議深感遺憾難接受。

中鋼子公司中鋼運通與企業工會，勞資雙方爭議不歇，工會今天下午大規模號召船員與家屬，動員上百輛汽機車，聚集高雄成功二路中鋼大樓前，以「包圍繞行」中鋼大樓方式，表達訴求，要求中鋼集團與中運公司回應。並提出確認中運船員與公司間僱佣關係為不定期契約，保障船員工作權、中運公司恢復為在岸候派台灣船員投保勞健保、逐步減少中國籍船員人數，台灣船員優先派船等訴求。

中運公司發布新聞稿回應，公司自成立以來和國內其他航商做法一致，皆採「定期契約」形式雇用船員。國內航運界對於「不定期契約」條款設計存在重大意見差異，在契約權利義務尚未明確下，應接軌國際慣例採行「定期契約」。

中運說明，中運船員定期僱傭契約屆滿後，基於雙方已無僱傭關係，公司堅守依法行政原則為船員辦理退保，並依照勞動主管機關函釋，由船員另行向中華海員總工會或船長公會辦理投保。

船員下船後不續保做法，僅表示當次船員定期契約履行結束，無礙船員工作權，不僅符合現行法規、主管機關函釋，也與國內其他航商一致，且中運公司對於船員調派均維持過去作法，不因投保因素有差異。

中運強調，公司已承諾台籍船員受僱比例將維持在國內同等規模航商中最高比例，另也將逐步調降中國籍船員受僱人數。針對中運工會今天遊行陳抗，企圖混淆社會大眾及影響高雄市民生活與交通做法，公司深感遺憾且無法認同，並呼籲工會應本於理性、誠信、尊重協商共識及依法行政原則，共創航運可永續產業環境。

工會質疑，公司28年來首度將下船等候再次派船的上百名台灣船員中斷勞健保，更搭配拖延讓台灣船員再度上船，同時優先派用中國船員取代台灣船員、變相逼退手段，已讓上百名台灣船員工作權與勞動權益受嚴重侵害，家庭生計也陷入困境。

工會強調，若中鋼高層遲遲未回應，年底將再動員船員跟親朋好友北上夜宿勞動部，明年元旦更不排除將在總統府升旗典禮發聲。

中鋼 主管 健保

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