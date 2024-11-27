又是竹科！去年新竹市本國勞工平均總薪資達122.9萬元奪冠

主計總處今天發布112年工業及服務業總薪資及薪資中位數，112年全體工業及服務業本國籍全時受僱員工平均總薪資為74.1萬元，各縣市中，位於竹科的新竹市仍是一枝獨秀，受僱員工平均年薪破百萬，以122.9萬元居冠，其次新竹縣98.5萬元排名第二，也接近百萬年薪，台北市90.9萬元排第三。

112年全體受僱員工平均總薪資中位數52.5萬元，其中本國籍全時受僱員工總薪資中位數為56.0萬元，去年本國籍全時受僱者總薪資中位數最高的仍由新竹科學園區的新竹市84.5萬元奪冠，其次是新竹縣的71.6萬元，台北市70.8萬元排名第三。

主計總處說明，縣市分類是指位於各縣市工業及服務業工作場所僱用員工的薪資水準，統計結果易受縣市產業結構發展影響，如金融及保險業、電子零組件業、電腦電子產品製造業、醫療保健業等高薪產業密集度較高者，薪資水準相對較高，反之則相對較低。

觀察112年薪資中位數最高的新竹市，主要行業資訊電子工業，員工占比達41.5%，資訊電子工業薪資中位數達137.9萬元，平均數更達186.0萬元；金屬機電工業平均總薪資也高達112.9萬元，總薪資中位數91.6萬元。

至於首都台北市，主要行業包含批發業、金融及保險業、零售業及出版影音傳播及資通訊服務業，其中金融及保險業的平均總薪資達130.6萬元，薪資中位數也突破百萬大關、達112.3萬元；出版影音傳播及資通訊服務業受僱員工全年總薪資平均104.6萬元，總薪資中位數84.7萬元。

如果從總薪資增幅來看，112年總薪資中位數增幅最大的是花蓮縣4.72%，該縣市以運輸倉儲業員工占比18.6%最大宗，其次是住宿餐飲業占14.6%，因此其去年薪資增幅應與內需觀光暢旺有關。