交通部招商成績亮眼 五年累計金額達8,386億

交通部27日舉辦招商大會，交通部長陳世凱表示，這次招商釋出商機規模創下2,871億元總投資金額，為歷年之最高紀錄，吸引逾400位國、內外業者及相關單位參與。另外，財政部次長謝鈴媛也提到，交通部在近三年來招商件數及金額都位居第一，期盼未來能持續當領頭羊。

陳世凱表示，近年來交通部積極建構便捷交通路網、精進機場設施、強化港埠建設、優化觀光品質及提供信賴親民郵政服務，打造全方位幸福交通生活環境。在為民眾提供更優質交通建設服務的同時，積極推動民間參與公共建設，引進民間豐沛的資金與創意，帶動業者無限投資商機，並不斷提升交通優質服務與品質。

陳世凱說，近5年(2019年-2023年)招商大會所提供民間參與公共建設及採購案件商機累積達8,386億元，平均每年釋出商機達1,677億元。且近3年內均榮獲財政部全國招商卓越獎殊榮，且獲頒發獎勵金鼓勵，整體建設商案的投資績效亮麗。此次更整合交通部所屬各單位可供投資之商機，並擴大彙集現階段大型案源，包括台鐵、高鐵、港區周邊土地開發、航空站區、觀光遊憩設施興建營運及交通建設計畫等多元領域，期許大家大力投資台灣，特別是呼籲保險業能挹注豐沛資金，在均衡台灣的架構下，共同打造更美好的交通優質服務環境。

謝鈴媛也說，交通部業務橫跨海、陸、空、觀光及物流等，且向來也都很積極引進民間資金導入公共建設，根據財政部統計資料顯示，截至今年10月底，已經簽約的民間參與公共建設案件有2,350件，其中344件來自交通部，金額部分累計達到2兆4,216億元，交通部就佔6,945億元，佔總額度28.7%，由此可見交通部一直以來都是積極參與，近三年來也一直都是參與公共建設的第一名。

此外，謝鈴媛也提到，目前賴總統所提的均衡台灣，現在已經由國發會提出要推動兆元投資國家發展方案，未來將成立行政院層級的創新促參推動平台，並由財政部成立促參工作小組，並且也會成立促參專案辦公室。

交通部表示，此次將主推六大亮點商案，分別為國營台灣鐵路股份有限公司「臺鐵臺南車站城中樞紐開發計畫247億元」、觀光署「大鵬灣國際觀光遊憩設施興建案(遊一區及遊艇港區)、國際休閒園區新建案(遊二區)及國際觀光遊憩設施興建營運移轉案(遊三區)等3案64億元」、航港局「基隆威海營區新建營運移轉案40.5億元」、台灣港務股份有限公司「基隆一德新村都市更新招商案41.24億元」，此外，本年也特別安排鐵道局進行「高鐵台中站區事業發展用地開發」案例分享，增進業者瞭解投資作業流程與合作信心。

交通部也邀請中華電信，於現場提供5G、AI結合亮點商案之魔幻攝影棚應用服務展示體驗區，讓與會貴賓體驗5G及AI人工智慧技術之應用，留下參與招商大會美好回憶體驗。

最後，交通部強調，今年招商大會釋出很多具市場潛能的民間參與公共建設案源，相關完整案件資訊已上傳至交通部招商大會網路平台，觀迎企業各界一起參與投資，為民眾提供更優質交通建設與服務，共創交通產業發展新契機。